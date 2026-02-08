  1. Realting.com
  Ghana
  Aburi
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Aburi, Ghana

Región Oriental
1
Akuapim South District
1
Villa Rosewood Residences
Villa Rosewood Residences
Villa Rosewood Residences
Villa Rosewood Residences
Villa Rosewood Residences
Mostrar todo Villa Rosewood Residences
Villa Rosewood Residences
Aburi, Ghana
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Adopte la esencia del lujo discreto en Rosewood Residences. Ubicadas en el tranquilo abrazo de Aburi, nuestras casas de vacaciones minimalistas pero refinadas de 4 habitaciones ofrecen un santuario de comodidad y sofisticación. Cada residencia está diseñada meticulosamente con una arquitec…
Connect Deluxe Property Solutions
