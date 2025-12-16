Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador

3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Quito, Ecuador
Casa 5 habitaciones
Quito, Ecuador
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 635 m²
Número de plantas 4
THREE CENTURIES OF HISTORYEn la calle principal de la ciudad colonial de Quito, conocida com…
$1,40M
VAT
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Español
Casa 7 habitaciones en Tumbaco, Ecuador
Casa 7 habitaciones
Tumbaco, Ecuador
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Piso 1/2
Casa moderna EN VENTA en Viña del Chiche Urbanización, Hilacril Sector, Tumbaco, uno de los …
$540,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 4 habitaciones en Miravalle, Ecuador
Casa 4 habitaciones
Miravalle, Ecuador
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 100 m²
Piso 1/2
Situado en el corazón de Cumbaya, Ecuador, esta impresionante casa de una sola familia ofrec…
$2,20M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador

