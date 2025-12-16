Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador

2 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Cumbaya, Ecuador
Apartamento 7 habitaciones
Cumbaya, Ecuador
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Piso 1/8
Disfrute de lo mejor del barrio de Cumbaya de Quito en este impresionante condominio nuevo, …
$360,000
International real estate agency Habita
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Quito, Ecuador
Apartamento 3 habitaciones
Quito, Ecuador
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 9
Departamento de Inversiones en venta en El Batán, uno de los sectores con mayor ganancia de …
$315,000
International real estate agency Habita
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
