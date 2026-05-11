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Nacionalidad en Dominica

Dominica Dominica
Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$200,000
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Nacionalidad en Dominica
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Sobre el Programa de Inmigración

Consistentemente clasificada como la mejor ciudadanía del mundo por programa de inversión. Dominica ofrece el acceso más económico a la segunda ciudadanía sin visado a 145 países.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 3 meses
Costos
Costos
de
$200,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
Duración
4 meses
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Nacionalidad en Dominica
Dominica Dominica
de
$200,000
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