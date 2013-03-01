  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. Schuhmann Real Estate

Schuhmann Real Estate

Georgia, Kisiskhevi
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2017
En la plataforma
En la plataforma
6 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
www.vine-estate.com/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre el desarrollador

Vine Estate, fundada por el Grupo Schuchmann, promueve la rica cultura vinícola de Georgia, especialmente en Kakheti. Schuchmann Wines Georgia fue establecida en 2008 por el filántropo alemán Burkhard Schuchmann. La empresa se ha convertido en líder de la región, con 120 hectáreas de viñedos, 2 millones de botellas producidas anualmente y exportaciones de vino a 25 países.

Vine Estate ofrece alojamiento de lujo que permite a los residentes relajarse en la naturaleza con familiares y amigos y disfrutar de estar rodeado de viñedos y vistas impresionantes de las montañas del Cáucaso. Nuestros proyectos cuentan con un hotel boutique, villas en Wine Village, un restaurante tradicional georgiano y un Wine SPA. El primer proyecto de desarrollo fue completado en 2019. Incluye 18 villas de lujo con bodegas privadas. El segundo proyecto, Alazani Valley Resort, ofrece casas adosadas ecológicas en el corazón de Kakheti.

Servicios

Vine Estate es el lugar ideal para un retiro pacífico o una inversión inteligente. Con la reconocida industria vinícola de Georgia en aumento, invertir en Vine Estate ofrece un estilo de vida sin igual y rendimientos de alto potencial en una de las regiones vinícolas más famosas del mundo.

Nuestros agentes en Georgia
Ms Nino
Ms Nino
2 propiedades
Otros desarrolladores
Hilton Serviced Apartments
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Propiedades residenciales 3
Tourinvest Management Group ha estado operando en Georgia desde 2008, es uno de los mayores inversores de Georgia y su inversión total es de unos 200 millones de dólares. El perfil de la empresa incluye las siguientes actividades operativas: Construcción, Ventas Inmobiliarias, Gestión de Bie…
Dejar una solicitud
Gera Group
Georgia, Batumi
Propiedades residenciales 8 Bienes raíces comerciales 2 Parcelas 1
La empresa "Gera Group" ha implementado proyectos de desarrollo en Batumi desde 2010. La empresa ya ha completado con éxito dos proyectos de construcción en el distrito turístico de Batumi. El equipo de la empresa cuenta con empleados altamente cualificados y experimentados
Dejar una solicitud
KASKO GROUP
Georgia, Batumi
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 1
La empresa constructora KASKO tiene muchos años de experiencia en la ejecución de proyectos en el sector de la construcción. La empresa fue fundada en 2011 en Batumi, Georgia, y destaca no sólo por sus construcciones de alta calidad, sino también por la entrega de proyectos por adelantado. N…
Dejar una solicitud
Moedani
Georgia, Tiflis
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 3
"Moedani", que significa cuadrado en georgiano, siempre jugó un papel especial en la vida cotidiana de Tbilisi. Como todos los caminos del este o del oeste llevaron a Avlabari, es un verdadero cruce de la historia y la novedad. En el centro histórico de la ciudad, en el lugar donde se reúnen…
Dejar una solicitud
Like House
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 2
Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalació…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir