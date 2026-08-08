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Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalació…
Sobre la empresa
Financiamos y realizamos proyectos de construcción, desarrollo y hospitalidad, centrados en el valor a largo plazo para los clientes y la ciudad.
Objetivo
Crear condiciones cómodas y seguras para los clientes, garantizando alta calidad en cada etapa del proyecto.
…
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Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017.
La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la …
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Citron Group cuenta con una amplia experiencia en el mercado inmobiliario en Batumi. Actualmente, la empresa realiza la construcción de dos proyectos: Citron Residence Batumi y Citron Residence Chakvi. La empresa ya ha desarrollado uno de los complejos turísticos de Batumi Citron Cottage.La …
El “ Tower Group ” es una empresa infantil del grupo de desarrollo “ Gza ”, una empresa con 15 años de sólida experiencia en el ámbito del desarrollo.
“ Tower Group ” ha finalizado con éxito una miríada de proyectos de desarrollo:
“ Batumi Central ” – Un complejo ferroviario que, en 20…