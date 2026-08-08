  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. RA VILLAS LLC

RA VILLAS LLC

Georgia, Batumi
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Página web
Página web
www.ravillas.com
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre el desarrollador

Застройщик

Servicios

Construcción de casas y casas adosadas, venta

Nuestros socios
1 agencia
Nuestros agentes en Georgia
Raul Atrushba
Raul Atrushba
Otros desarrolladores
Like House
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 2
Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalació…
Dejar una solicitud
Sunrise Development
Georgia,
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Propiedades residenciales 36
Sobre la empresa Financiamos y realizamos proyectos de construcción, desarrollo y hospitalidad, centrados en el valor a largo plazo para los clientes y la ciudad. Objetivo Crear condiciones cómodas y seguras para los clientes, garantizando alta calidad en cada etapa del proyecto. …
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
ELT Building
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Edificios nuevos 3 Propiedades residenciales 4
Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017. La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la …
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский
Citron Group
Georgia, Batumi
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 3 Bienes raíces comerciales 1
Citron Group cuenta con una amplia experiencia en el mercado inmobiliario en Batumi. Actualmente, la empresa realiza la construcción de dos proyectos: Citron Residence Batumi y Citron Residence Chakvi. La empresa ya ha desarrollado uno de los complejos turísticos de Batumi Citron Cottage.La …
Dejar una solicitud
Tower Group
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 2
El “ Tower Group ” es una empresa infantil del grupo de desarrollo “ Gza ”, una empresa con 15 años de sólida experiencia en el ámbito del desarrollo. “ Tower Group ” ha finalizado con éxito una miríada de proyectos de desarrollo: “ Batumi Central ” – Un complejo ferroviario que, en 20…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir