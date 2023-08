Andijan, Uzbekistán

Precio en demanda

Complejo residencial en el centro de la ciudad. Este es el primer proyecto en Andijan Título: LCD OLD CITY Precio: desde 7 200 000 suma Tipo de pago: Cuota y pago del 100% Número de pisos: 10-16 pisos Apartamentos desde 56.5 - hasta 80.5 sq.m Territorio cerrado Patio vigilado Jardín de infantes Descripción: Sobre el complejo residencial El nuevo complejo residencial de la Clase Ejecutiva "OLD SITY" fue construido en el centro de Andijan. Se erigieron edificios de doce pisos con una base confiable utilizando tecnologías avanzadas y materiales de alta calidad. Entretenimiento en el complejo residencial En el territorio de nuestro complejo hay sitios especiales para niños pequeños de su familia, porque nuestros niños deben tener tiempo libre divertido y alegre. Diseño de vivienda "OLD CITY" El exterior único de los edificios del complejo, que se compara favorablemente con la vista circundante. La decoración interior de las entradas no es de ninguna manera inferior en materiales de calidad y la belleza del diseño. Los arquitectos se esforzaron mucho para planificar todo hasta el más mínimo detalle para los futuros residentes. Para realizar reparaciones en un apartamento nuevo, el desarrollador puede ofrecer los servicios de constructores experimentados.