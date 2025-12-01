Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Latsia, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2
A bright and modern two-bedroom apartment is available for rent on the second floor of a qui…
$920
por mes
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
