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Apartamentos con Jardín en venta en Viña del Mar, Chile

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1 habitación
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Apartamento 1 habitación en Viña del Mar, Chile
Apartamento 1 habitación
Viña del Mar, Chile
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en el centro de Viña del Mar 1 + 1 con una superficie de 40.8 metros cuadrados.…
$119,300
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Parámetros de las propiedades en Viña del Mar, Chile

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