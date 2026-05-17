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Apartamentos con Terraza en venta en Región de Valparaíso, Chile

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Viña del Mar
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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Viña del Mar, Chile
Apartamento 2 habitaciones
Viña del Mar, Chile
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
El complejo residencial consta de 2 edificios construidos conUsando tecnologías modernas, ap…
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Apartamento 1 habitación en Viña del Mar, Chile
Apartamento 1 habitación
Viña del Mar, Chile
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en el centro de Viña del Mar 1 + 1 con una superficie de 40.8 metros cuadrados.…
$119,300
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Tipos de propiedades en Región de Valparaíso

1 habitación

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con Jardín
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