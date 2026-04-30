  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Hotel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Hotel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Khan Daun Penh, Camboya
de
$125,000
VAT
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 35240
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Daun Penh
  • Ciudad
    Nom Pen

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    46

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ Hotel Investment in Phnom Penh 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) es un proyecto hotel-residecial de primera calidad situado en el distrito más prestigioso de Phnom Penh — BKK1.

El desarrollo funciona bajo la marca internacional Wyndham Garden, parte de Wyndham Hotels & Resorts (95 países, 9000 hoteles más), garantizando altos estándares de servicio y confianza de los inversores.

📅 Conclusión: Q3 2026

-...

📍 Ubicación — BKK1 (Prime District)

Situado en la calle 322 en el corazón de la ciudad:

🏛 embajadas y oficinas gubernamentales
🏦 instituciones financieras
🍽 mejores restaurantes y cafeterías
🛍 AEON Mall
🏙 Independence Monument

Esta es la zona más alta demanda de alquiler en Phnom Penh.

-...

🏡 Panorama general del proyecto

• 46 pisos
• 459 unidades
• Tipos de unidad: estudios, 1BR, 2BR, hasta 4BR residencias

Concepto: 5★ hotel vivir + propiedad de inversión.

-...

🌴 5 Instalaciones para el deporte

🍽 4 restaurantes temáticos
🧖 SPA & wellness
🏋️ gimnasio
🏊 piscina infinita
🍸 barra de cielo
🌿 jardines y zonas de salón
🎉 función
🍷 salón de vinos

Un verdadero ecosistema de estilo de vida con servicios a nivel hotelero.

-...

🤖 Smart Living (sistema DOWHAT)

Cada unidad cuenta con control inteligente:

📱 clima, iluminación, seguridad
🧹 servicios de limpieza
🍽 servicio de habitaciones
🤖 entrega robot

Controlado a través de tabletas en la habitación: integración completa del hotel.

-...

🛎 Servicios 24/7

✔ servicio de habitaciones
✔ limpieza
✔ taxi & concierge
✔ mantenimiento

Experiencia de vida: como un hotel 5★ en su propia propiedad.

-...

🏗 Acabados & Calidad

Marcas Premium:

• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz

Características:

✨ azulejos de mármol
✨ Acristalamiento bajo E
✨ aseos inteligentes
✨ completamente amueblado (Wyndham standard)

-...

💰 Precios > Descuentos

• desde $125,000
• descuentos: 10% – 15%
• hasta 18% para pago completo

Ofertas personalizadas disponibles.

📈 Renta garantizada (GRR)

✔ 6% durante 10 años
✔ 7% durante 5 años
✔ 8% durante 3 años

Contratos oficiales respaldados por Wyndham.

💳 Planes de pago

Opción 1 (-10%):
• 30% de pago inicial
• 20% de instalación (12 meses)
• 50% de terminación

Opción 2 (-15%):
• 50% de descuento
• 40% de instalación
• 10% de terminación

Opción 3:
• Pago 100% → −18%

-...

💼 Por qué este proyecto

✔ ubicación BKK1
✔ internacional Wyndham marca
✔ 5★ hotel concept
✔ fuerte demanda de alquiler
✔ Opciones de ingresos garantizadas

-...

Wyndham Garden BKK1 es más que inmobiliaria.
Es un producto de inversión premium y estilo de vida de lujo en Phnom Penh. ✨

Localización en el mapa

Khan Daun Penh, Camboya

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Hotel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)
Khan Daun Penh, Camboya
de
$125,000
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
No se encontraron complejos en Camboya similares. Utilizar la búsqueda avanzada
Realting.com
Ir