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Dúplex en venta en San Pablo, Brasil

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Dúplex 4 habitaciones en Regiao Imediata de Araras, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Imediata de Araras, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Magnífico dúplex reformado en venta con vista al mar - Leme - 4 dormitorios Descubre este e…
$1,57M
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