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Villas en venta en Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil

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Villa en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Villa
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Mansión compuesta de 6 dormitorios, 3 suites con capacidad para 15 personas Hay 6 habitacio…
$1,05M
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