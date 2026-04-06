Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Brasil
  3. Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil

bienes raíces comerciales
3
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 74 m² en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Hotel 74 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamento de 2 dormitorios con vista al mar. Disponible en venta en el corazón de Ipanema.…
$765,445
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir