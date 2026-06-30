Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Brasil
  3. Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/9
Un estudio con un ingreso garantizado de 41.3 metros cuadrados en un nuevo complejo en Río d…
$169,585
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir