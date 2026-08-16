Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Brasil
  3. Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil

;
Río de Janeiro
38
Casa Borrar
Eliminar
38 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Casa con vistas panorámicas al mar - 5 dormitorios - São Conrado Situado en un condominio d…
$804,305
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Encantadora casa de época en venta en Urca - 4 dormitorios Situado en una de las zonas más …
$641,529
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$564,719
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Casa 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Número de plantas 4
Increíble casa en venta y alquiler de 800 m2 rodeado de naturaleza en Gávea - 6 suites Desc…
$1,04M
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Área 80 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$518,816
Dejar una solicitud
Villa en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Villa
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Mansión compuesta de 6 dormitorios, 3 suites con capacidad para 15 personas Hay 6 habitacio…
$1,03M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
175 m2 duplex con piscina en venta - Lagoa - 3 dormitorios Descubra este impresionante dúpl…
$660,679
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Amplio ático dúplex en Gávea para renovar - 3 dormitorios Este amplio ático dúplex, con 392…
$1,34M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Impresionante dúplex renovado de 345 m2 con terraza, jacuzzi y 3 suites - Barra Situado en …
$766,005
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 7 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 585 m²
Número de plantas 2
Renovado Casa de Arte Deco en venta con 7 dormitorios, en una calle segura en Santa Teresa …
$612,804
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 3
Autenticidad y sofisticación: casa histórica en venta con 6 dormitorios, piscina y jardín tr…
$440,453
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Luxury House Vista Mar en Joá con 4 Suites 800m2 Decorado listo para vivir Un verdadero ref…
$2,85M
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 11 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 11
Área 800 m²
Casa histórica en venta en Santa Teresa - 1888 Estilo victoriano - 11 Dormitorios Descubra …
$1,26M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 467 m²
Número de plantas 5
Casa de 6 suites en venta en Joá Esta magnífica casa de lujo está situada en el corazón de …
$3,83M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
Encantadora casa de 3 dormitorios en venta con impresionantes vistas de Lagoa y Cristo Reden…
$718,129
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Magnífico Triplex con Piscina en venta en Lagoa - 5 Dormitorios Descubra este espléndido át…
$2,08M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Área 254 m²
Dúplex en venta con piscina privada en Copacabana - Posto 6 - 4 dormitorios Descubre este m…
$572,589
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Dúplex con terrazas en venta en Copacabana - Posto 4 - 3 dormitorios Descubra este encantad…
$228,844
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 143 m²
Renovado y moderno dúplex en el corazón de Leblon - 4 suites Descubre este magnífico ático …
$1,12M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 625 m²
Triplex ático en venta - Vistas a Lagoa en Ipanema - 4 dormitorios - 625 m2 Descubra este i…
$2,99M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 500 m²
Increíble mansión de 1500 m2, construida en los años 70, hay 3 plantas conectadas por un asc…
$1,03M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Excepcional 1920 casa con piscina en venta - Santa Teresa - 5 dormitorios Descubra esta ext…
$746,855
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 412 m²
Duplex en venta frente al mar - Ipanema - 3 dormitorios - Proyecto VIE Balassiano oportunid…
$8,85M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Magnífico dúplex reformado en venta con vista al mar - Leme - 4 dormitorios Descubre este e…
$1,49M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
120 m2 duplex en venta en Copacabana - 3 dormitorios Descubre este magnífico ático dúplex d…
$344,702
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 191 m²
Casa de 4 dormitorios en venta, 191 m2 - Santa Teresa Situado en el emblemático barrio de S…
$708,554
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 405 m²
Encantadora casa en venta en Santa Teresa - 6 dormitorios Descubra esta espléndida casa sit…
$335,127
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 375 m²
375 m2 Casa histórica en venta - Santa Teresa - 5 dormitorios Sumérgete en el encanto atemp…
$344,702
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 363 m²
Impresionante casa moderna en venta en Botafogo - 3 dormitorios Ubicado en las alturas de B…
$354,277
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 280 m²
Increíble dúplex con vista al mar en venta en Copacabana - 4 dormitorios Descubra este sunt…
$1,30M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro

dúplex

Parámetros de las propiedades en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir