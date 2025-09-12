  1. Realting.com
  2. Barbados
  3. Programas de inmigración
  4. Nacionalidad en Barbados

Nacionalidad en Barbados

Barbados Barbados
Plazo de obtención: de 5 meses
Costos: de
;
Nacionalidad en Barbados
Nacionalidad
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 5 meses
Costos
Costos
de
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
Duración
15 meses
Licencia de empresa consultora: 7766767
Está viendo
Nacionalidad en Barbados
Barbados Barbados
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud
Otros programas de inmigración
Residencia permanente
Cyprus Permanent Residence via investments
Cyprus Permanent Residence via investments
Chipre Chipre
de
$330,000
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 2 meses
El programa de residencia por inversión en Chipre permite a los solicitantes seleccionados y a sus familias obtener un permiso de inmigración chipriota con una duración ilimitada en dos meses. Un inversor puede solicitar la ciudadanía chipriota después de cinco años de residir en el país com…
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud
Residencia permanente
Immigration program to Cyprus
Immigration program to Cyprus
Chipre Chipre
de
$3,971
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 6 meses
Cyprus Immigration ProgramaChipre ofrece varias rutas de inmigración para personas que buscan residencia, trabajo o ciudadanía. Las opciones más populares incluyen el Programa de Residencia Permanente, Visas de Empleo, Visas de Estudiante y Ciudadanía por Naturalización. The Cyprus Permanent…
consultor de inmigración
Smart Investment Group Ltd
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
consultor de inmigración
Smart Investment Group Ltd
Idiomas hablados
English, Русский, Українська