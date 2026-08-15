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Villas en venta en Bezirk Modling, Austria

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Villa 8 habitaciones en Hinterbruhl, Austria
Villa 8 habitaciones
Hinterbruhl, Austria
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Gaadner StreetsExclusiva villa con ascensor privado en la casa, piscina y vista de zonas ver…
$2,76M
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