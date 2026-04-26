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Casas en Venta en Mendoza, Argentina

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Casa 13 habitaciones en Distrito Chacras de Coria, Argentina
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Casa 13 habitaciones
Distrito Chacras de Coria, Argentina
Habitaciones 13
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 330 m²
Ubicado en una de las principales capitales de vino del mundo, la propiedad ofrece una autén…
$650,000
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