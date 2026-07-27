Ayudamos a nuestros clientes de todo el mundo a encontrar y adquirir las propiedades más atractivas para vivir, invertir y generar ingresos pasivos.
Nuestro enfoque:
- Objetividad con respecto a los objetivos de los inversores
- Selección para objetivos específicos y presupuesto
Análisis financiero del proyecto
- Análisis profundo de los modelos de mercado e ingresos por analistas profesionales
Seguridad jurídica de la transacción
- Auditoría jurídica completa
Apoyo posterior a la inversión (liderazgo, gestión)
- Gestión del plomo y control de ingresos
✓ Plan de salida/venta
- Preparado antes de la inversión
Precio para el inversor
- Lo mismo que directamente (paga el desarrollador)
✓ Aprovechabilidad de los inversores
- Calculado según escenarios reales