Servicios

Nuestro enfoque:

- Objetividad con respecto a los objetivos de los inversores

- Selección para objetivos específicos y presupuesto

Análisis financiero del proyecto

- Análisis profundo de los modelos de mercado e ingresos por analistas profesionales

Seguridad jurídica de la transacción

- Auditoría jurídica completa

Apoyo posterior a la inversión (liderazgo, gestión)

- Gestión del plomo y control de ingresos

✓ Plan de salida/venta

- Preparado antes de la inversión

Precio para el inversor

- Lo mismo que directamente (paga el desarrollador)

✓ Aprovechabilidad de los inversores

- Calculado según escenarios reales