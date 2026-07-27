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Hayat

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Agencia inmobiliaria
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2022
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Sobre la agencia

Ayudamos a nuestros clientes de todo el mundo a encontrar y adquirir las propiedades más atractivas para vivir, invertir y generar ingresos pasivos.

Servicios

Nuestro enfoque:

- Objetividad con respecto a los objetivos de los inversores

- Selección para objetivos específicos y presupuesto
Análisis financiero del proyecto

- Análisis profundo de los modelos de mercado e ingresos por analistas profesionales
Seguridad jurídica de la transacción

- Auditoría jurídica completa
Apoyo posterior a la inversión (liderazgo, gestión)

- Gestión del plomo y control de ingresos
✓ Plan de salida/venta

- Preparado antes de la inversión
Precio para el inversor

- Lo mismo que directamente (paga el desarrollador)
✓ Aprovechabilidad de los inversores

- Calculado según escenarios reales

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