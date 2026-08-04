  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. TEKCE Real Estate

TEKCE Real Estate

Turquía, Muratpasa
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2004
En la plataforma
En la plataforma
3 años
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Svenska, Portugues, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Dutch
Página web
Página web
tekce.com
Horas de trabajo
Abierto ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

TEKCE se enorgullece de haber ayudado a miles de clientes satisfechos y tiene la reputación de ser una empresa honesta que cumple con sus obligaciones a largo plazo con los clientes. Más de 1.500 clientes satisfechos compran una vivienda con TEKCE cada año.

TEKCE es la empresa inmobiliaria líder que opera en España, Turquía, Norte de Chipre, Suecia y Emiratos Árabes Unidos con 20 oficinas. Las oficinas están en España (Málaga, Alicante), Antalya (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alanya), İstanbul (Cevizlibağ, Göztepe), Muğla (Bodrum, Fethiye), Mersin, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Trabzon, Norte de Chipre (Girne), Suecia (Estocolmo), y Dubai. TEKCE es una agencia inmobiliaria con experiencia que se centra en los intereses del cliente con el equipo profesional que habla más de 30 idiomas. El 100% de la felicidad de los clientes está garantizada por la comprensión de ellos. La visión de TEKCE es ser una plataforma inmobiliaria global líder en todo el mundo.

Servicios

Como agencia integral, TEKCE ofrece servicios preventa y posventa;

  • Mejor precio garantizado
  • Servicios en su idioma (más de 30 idiomas)
  • Visitas guiadas en línea con Teleproperty
  • Asistencia jurídica (apertura de una cuenta bancaria, obtención del número de identificación fiscal, apoyo jurídico, etc.)
  • Ayuda para obtener el permiso de residencia y la nacionalidad por inversión
  • Transferencias internacionales de dinero seguras y sin complicaciones
  • Excelentes servicios postventa (Decoración, seguros, suscripción, etc.)
  • Gestión de la propiedad
Nuestros socios
2 agents 3 de la agencia
Nuevos edificios
Ver todo 285 nuevos edificios
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Marbella, Španjolska
de
$998,327
Año de construcción 2029
Pisos de lujo y estilo en perfecta armonía en Marbella Marbella es uno de los destinos más codiciados de Europa, conocido por su combinación única de estilo de vida mediterráneo, ambiente cosmopolita y belleza natural. Con sol todo el año, reconocidos campos de golf, alta gastronomía, tienda…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$290,425
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Mostrar todo Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$802,940
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Mostrar todo Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Benahavis, Španjolska
de
$12,96M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Ben…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Mostrar todo Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$328,010
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
1 2 3
Nuestros agentes en Turquía
Anastasia Akay
Anastasia Akay
7 033 propiedades
İhsan Erol
İhsan Erol
Agencias cercanas
Mercury Group
Turquía, Mahmutlar
Propiedades residenciales 18 Alquiler a largo plazo 2 Alquiler a corto plazo 1
Dejar una solicitud
Kinaci Property
Turquía, Yaylali
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 79
Kınaci Group ConstructıonSomos un grupo de empresas con 30 años de experiencia en el segmento de construcción y actividad inmobiliaria.Hasta 2021, un gran número de objetos inmobiliarios fueron construidos y vendidos con éxito.Kınaci Group tiene asociaciones con las principales empresas de c…
Dejar una solicitud
Realty World Alanya
Turquía, Alanya
Propiedades residenciales 2
Fundada en los EE.UU. en 1973, Realty World es el gigante inmobiliario de mayor crecimiento de los EE.UU. con 1.500 millones de dólares de inversión hecha para la conciencia de la marca y el crecimiento anual del %30.Habiendo ampliado sus operaciones a Turquía en 2005, Realty World se había …
Dejar una solicitud
EOS Turkey Property
Turquía, Marmara Region
Edificios nuevos 27
El primer principio de EOS TURKEY PROPERTY es el profesionalismo & pleno servicio. Nuestro servicio comienza desde el primer segundo que el contacto del inversor y seguirá contínuamente. En nuestra historia han habido más transacciones de +$300M en el mercado inmobiliario de Turquía con inve…
Dejar una solicitud
Properties Sector
Turquía, Marmara Region
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Propiedades residenciales 2
Somos un equipo líder especializado en publicidad y marketing inmobiliario, ya que brindamos a nuestros clientes la oportunidad de comprar y vender sus bienes raíces en Turquía con el mínimo tiempo y esfuerzo, y les proporcionamos todos los servicios de publicidad y marketing al mostrar las …
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir