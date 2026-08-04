TEKCE Real Estate

Sobre la agencia

TEKCE se enorgullece de haber ayudado a miles de clientes satisfechos y tiene la reputación de ser una empresa honesta que cumple con sus obligaciones a largo plazo con los clientes. Más de 1.500 clientes satisfechos compran una vivienda con TEKCE cada año.

TEKCE es la empresa inmobiliaria líder que opera en España, Turquía, Norte de Chipre, Suecia y Emiratos Árabes Unidos con 20 oficinas. Las oficinas están en España (Málaga, Alicante), Antalya (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alanya), İstanbul (Cevizlibağ, Göztepe), Muğla (Bodrum, Fethiye), Mersin, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Trabzon, Norte de Chipre (Girne), Suecia (Estocolmo), y Dubai. TEKCE es una agencia inmobiliaria con experiencia que se centra en los intereses del cliente con el equipo profesional que habla más de 30 idiomas. El 100% de la felicidad de los clientes está garantizada por la comprensión de ellos. La visión de TEKCE es ser una plataforma inmobiliaria global líder en todo el mundo.