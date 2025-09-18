Sobre la agencia

Surkon Estate ayuda a comprar bienes raíces de los mejores desarrolladores en Chipre Norte y Sur.

Un equipo de profesionales acompaña a clientes en todas las etapas de la transacción: desde la selección del objeto y la firma del contrato a la ejecución de documentos y la obtención de llaves.

El operador inmobiliario Surkon Estate ayudará a adaptarse plenamente en Chipre – conectarse a las comunicaciones locales, establecer cuentas bancarias, ayudar a obtener un permiso de residencia.

Principales áreas de Surkon Estate:

Todo tipo de transacciones inmobiliarias

Selección de proyectos de inversión

Adaptación al cliente

En inmigración, iniciando un negocio

Realización de visitas de estudio

Asistencia en reventa o alquiler rentable

La exclusiva base de datos Surkon Estate incluye 1.300 propiedades más de cualquier categoría de nivel y precio: desde estudios listos desde £52,000 hasta villas de lujo, hoteles, bloques de apartamentos, casinos.