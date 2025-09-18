  1. Realting.com
Surkon estate

Chipre del Norte, Chipre del Norte
;
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2021
En la plataforma
7 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
surkon.estate
Sobre la agencia

Surkon Estate ayuda a comprar bienes raíces de los mejores desarrolladores en Chipre Norte y Sur.

Un equipo de profesionales acompaña a clientes en todas las etapas de la transacción: desde la selección del objeto y la firma del contrato a la ejecución de documentos y la obtención de llaves.

El operador inmobiliario Surkon Estate ayudará a adaptarse plenamente en Chipre – conectarse a las comunicaciones locales, establecer cuentas bancarias, ayudar a obtener un permiso de residencia.

Principales áreas de Surkon Estate:

  • Todo tipo de transacciones inmobiliarias
  • Selección de proyectos de inversión
  • Adaptación al cliente
  • En inmigración, iniciando un negocio
  • Realización de visitas de estudio
  • Asistencia en reventa o alquiler rentable

La exclusiva base de datos Surkon Estate incluye 1.300 propiedades más de cualquier categoría de nivel y precio: desde estudios listos desde £52,000 hasta villas de lujo, hoteles, bloques de apartamentos, casinos.

Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 03:53
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
09:00 - 18:00
Domingo
09:00 - 18:00
Nuevos edificios
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chipre del Norte
de
$339,756
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Características de la villa:Superficie: 850 m2 - suficiente para crear su propio jardín o zona de recreaciónSuperficie de vivienda: 180 m24 amplios dormitorios2 baños (uno con bañera). Puedes añadir 3 baños.propiedad privada 4* 7,5 mIncreíbles vistas del mar y las montañas🌟 Un lugar que insp…
Agencia
Surkon estate
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chipre del Norte
de
$943,767
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Características de la villa:Superficie: 850 m2 - suficiente para crear su propio jardín o zona de recreaciónSuperficie de vivienda: 180 m24 amplios dormitorios2 baños (uno con bañera). Puedes añadir 3 baños.propiedad privada 4*7.5 mIncreíbles vistas del mar y las montañas🌟 Un lugar que inspi…
Agencia
Surkon estate
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Chipre del Norte
de
$440,424
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
¡Tu acogedora casa de sueños en el pintoresco Boise! Este proyecto combina el alcance, la comodidad y la ubicación sorprendente. - El área total del sitio - 330 m2. Invitados. . Región. con villas y casas de baja historia donde puedes disfrutar de la calma y el silencio sin vecindario con g…
Agencia
Surkon estate
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Chipre del Norte
de
$69,084
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
2 objetos inmobiliarios 2
¡No hay precios tan rentables en Chipre!Apartamentos estudio desde £54,900Apartamentos 1+1 de £70,700Delayed:Depósito de 3.000 libras35% de pago inicialEl 65% restante durante 42 meses.Desde enero 1, aumento de precios en 25%El distrito de Gaziver está situado en la costa oeste, cerca de la …
Agencia
Surkon estate
Nuestros agentes en Chipre del Norte
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
24 propiedades
