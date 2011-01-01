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Sankin`s Agency

141986, Московская область, г. Дубна, ул. Бруно Понтекорво, д. 9, кВ. 175.
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2015
En la plataforma
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1 mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
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Abierto ahora
Sobre la agencia

No esperamos llamadas, creamos demanda.
Mientras que otros copian descripciones, empaquetamos su propiedad como un producto premium o un proyecto de inversión rentable.

Tenemos acceso directo a bases de datos de inversores cerrados y una amplia experiencia en los aspectos jurídicos y técnicos de las transacciones terrestres de cualquier complejidad. El mercado requiere soluciones profesionales y estamos listos para proporcionarlas.

¡Proceso justo y transparente con protección legal a cada vuelta!

Servicios

🏢 Apartamentos.

  • Venta rápida: Realización de viviendas lo antes posible.

  • Solución de problemas complejos: tratamiento de las escombros, las autoridades de tutela y otras cadenas de transacciones.

  • Confiabilidad: transparencia total, presentación periódica de informes y servicio de calidad.

🏡 País inmueble

  • Marketing Premium: el uso de fotografía aérea profesional y fotos interiores.

  • Punto de búsqueda de compradores: el lanzamiento de publicidad dirigida en el público objetivo de casas de campo, casas adosadas y propiedades.

🗺️ Parcelas terrestres

  • Embalaje espectacular: bordes de dibujo, fotografía aérea y creación de presentaciones detalladas para destacar el objeto en el mercado.

  • Ventajas: Vender a un precio más alto gracias a la máxima cobertura publicitaria.

💼 Inmobiliaria comercial

  • Venta al precio máximo: venta de oficinas, comercio al por menor y almacén a valor de mercado y por encima.

  • Posición competente: enfoque en el atractivo de inversión del activo para el comprador.

🏭 Producción inmobiliaria

  • Acceso directo a los clientes: marketing específico y búsqueda de inversores entre empresas de producción y desarrolladores.

  • Enfoque profesional: desarrollo de un pasaporte oficial de inversión del objeto.

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