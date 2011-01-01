Sankin`s Agency

No esperamos llamadas, creamos demanda.
Mientras que otros copian descripciones, empaquetamos su propiedad como un producto premium o un proyecto de inversión rentable.
Tenemos acceso directo a bases de datos de inversores cerrados y una amplia experiencia en los aspectos jurídicos y técnicos de las transacciones terrestres de cualquier complejidad. El mercado requiere soluciones profesionales y estamos listos para proporcionarlas.
¡Proceso justo y transparente con protección legal a cada vuelta!
🏢 Apartamentos.
Venta rápida: Realización de viviendas lo antes posible.
Solución de problemas complejos: tratamiento de las escombros, las autoridades de tutela y otras cadenas de transacciones.
Confiabilidad: transparencia total, presentación periódica de informes y servicio de calidad.
🏡 País inmueble
Marketing Premium: el uso de fotografía aérea profesional y fotos interiores.
Punto de búsqueda de compradores: el lanzamiento de publicidad dirigida en el público objetivo de casas de campo, casas adosadas y propiedades.
🗺️ Parcelas terrestres
Embalaje espectacular: bordes de dibujo, fotografía aérea y creación de presentaciones detalladas para destacar el objeto en el mercado.
Ventajas: Vender a un precio más alto gracias a la máxima cobertura publicitaria.
💼 Inmobiliaria comercial
Venta al precio máximo: venta de oficinas, comercio al por menor y almacén a valor de mercado y por encima.
Posición competente: enfoque en el atractivo de inversión del activo para el comprador.
🏭 Producción inmobiliaria
Acceso directo a los clientes: marketing específico y búsqueda de inversores entre empresas de producción y desarrolladores.
Enfoque profesional: desarrollo de un pasaporte oficial de inversión del objeto.