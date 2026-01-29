  1. Realting.com
Turquía, Muratpasa
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2022
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English
Página web
www.ribaexclusive.com
Sobre la agencia

Riba Exclusivo Inmobiliario: El portal mundial a la inversión en propiedad mediterránea

Creado en 2015 en Lara, Antalya, bajo el liderazgo visionario de Ali Rıza Günal, Riba Exclusive Real Estate ha establecido un nuevo referente para la excelencia corporativa y soluciones de propiedades de alta calidad en la región mediterránea. Desde su creación, la empresa ha trascendido la intermediación inmobiliaria tradicional al enfocarse en crear espacios de vida exclusivos y ofrecer oportunidades de inversión estratégica.

Con una extensa red de servicios que se extiende por la costa mediterránea y un equipo dedicado de más de 50 expertos consultores, Riba Exclusive es una de las estructuras corporativas más destacadas de la industria. La cartera de la firma abarca una gama de activos sofisticados, incluyendo propiedades residenciales de lujo, inversiones comerciales y gestión de cartera internacional.

La filosofía operativa de Riba Exclusive Real Estate se basa en tres pilares fundamentales: la integridad absoluta, la plena transparencia y la profesionalidad intransigente. Para su clientela global, la empresa actúa no sólo como agencia, sino como socio estratégico que proporciona información basada en datos para asegurar la toma de decisiones informada y rentable.

Combinando más de una década de experiencia en el mercado local con un enfoque moderno y dinámico, Riba Exclusive sigue siendo la cara profesional de Antalya en el ámbito inmobiliario internacional, superando la brecha entre inversores de clase mundial y las propiedades más prestigiosas de la región.

Nuestros agentes en Turquía
Burhan Uysal
Burhan Uysal
