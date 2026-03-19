Sobre la agencia

Apartamentos Pavlov - sus apartamentos en la región de Kaliningrad.

Tenemos más de 140 apartamentos de diseño en Kaliningrad, Svetlogorsk, Zelenogradsk y Baltiysk. ¡Viaja con nosotros!

En cada uno de nuestros estudios:

• Ropa de cama blanca de nieve y accesorios de baño. En el baño hay: bañera o ducha, secador de pelo, lavadora.

• La cocina está totalmente equipada: todos los electrodomésticos posibles y modernos + platos para vivir.

Wi-Fi de alta velocidad, TV digital IP-TV con suscripción a cines en línea.

• Prestamos especial atención a la limpieza - limpieza profesional antes de cada carrera.

• En la propia habitación o en el vestíbulo general hay una máquina de café con deliciosos granos de café, un kit de primeros auxilios, una plancha, una tabla de planchar y un enfriador con agua potable.

• Traslado desde / hacia el aeropuerto es posible (por un cargo adicional).

Alquiler de coches emocionales en términos especiales.

• Damos la bienvenida a los huéspedes más pequeños e importantes. A petición de ellos, les proporcionamos una ropa de cama, una olla.

Siente el cuidado en cada detalle - Apartamentos Pavlov!