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PAVLOV

Rusia, Kaliningrado
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2020
En la plataforma
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8 meses
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Русский
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pavlov-apart.ru/
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Sobre la agencia

Apartamentos Pavlov - sus apartamentos en la región de Kaliningrad.
Tenemos más de 140 apartamentos de diseño en Kaliningrad, Svetlogorsk, Zelenogradsk y Baltiysk. ¡Viaja con nosotros!

En cada uno de nuestros estudios:

• Ropa de cama blanca de nieve y accesorios de baño. En el baño hay: bañera o ducha, secador de pelo, lavadora.
• La cocina está totalmente equipada: todos los electrodomésticos posibles y modernos + platos para vivir.
Wi-Fi de alta velocidad, TV digital IP-TV con suscripción a cines en línea.
• Prestamos especial atención a la limpieza - limpieza profesional antes de cada carrera.
• En la propia habitación o en el vestíbulo general hay una máquina de café con deliciosos granos de café, un kit de primeros auxilios, una plancha, una tabla de planchar y un enfriador con agua potable.
• Traslado desde / hacia el aeropuerto es posible (por un cargo adicional).
Alquiler de coches emocionales en términos especiales.
• Damos la bienvenida a los huéspedes más pequeños e importantes. A petición de ellos, les proporcionamos una ropa de cama, una olla.

Siente el cuidado en cada detalle - Apartamentos Pavlov!

Servicios
  • Alquiler diario de los mejores apartamentos en la región de Kaliningrad con ventanas panorámicas.
  • Traslado desde / hacia el aeropuerto es posible (por un cargo adicional).
  • Alquiler de coches emocionales en términos especiales.
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