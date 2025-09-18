  1. Realting.com
Партнер для всех

Belarús, Barawlyany
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
7 años 7 meses
Idiomas hablados
Русский
Página web
anpartner.by/
Sobre la agencia

La misión de la empresa «Partner for all»: El compromiso de la empresa con la más alta calidad y solución completa del complejo de servicios en el sector inmobiliario, que conduce al desarrollo de la propia empresa y un aumento del número de socios que confían en nuestra confiabilidad. «Highlight» de la empresa: Nuestra empresa opera en todas las áreas y ofrece una amplia gama de servicios en el sector inmobiliario.

Servicios

Verificación del objeto inmobiliario Asistencia para la compra/venta de bienes raíces Asistencia para la venta con compra simultánea Asistencia al inquilino/inquilino Aprobación de redesarrollos, apoyo al proyecto Conservación de cualquier complejidad Retiro a stock no vivienda, remodelación de servicios jurídicos Servicios adicionales

