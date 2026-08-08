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Orbis Exchange

Reino Unido, Londres
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Company type
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Agente de pagos
Gründungsjahr des Unternehmens
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2018
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English
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orbis-exchange.com/
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Sobre la agencia

Orbis Exchange Group es un especialista mundial en divisas y pagos internacionales con oficinas en Londres, Dubai y Los Ángeles. Con tres décadas de experiencia y más de £15 mil millones en transferencias facilitadas, proporcionamos a individuos, inversores y negocios formas más inteligentes y rentables de mover dinero a través de las fronteras.

Trabajamos con agentes de propiedades, promotores de propiedades y plataformas de inversión en todo el mundo como socios de divisas de confianza, ayudando a sus clientes internacionales a navegar con confianza el lado financiero de las transacciones de bienes. Ya sea que un comprador está comprando en el Reino Unido de Singapur, financiando una villa de Bali de Australia, o completando una adquisición de BTL de la UAE, hacemos la transferencia de divisas simple, transparente y significativamente más barato que pasar por un banco.

Para los compradores de propiedades, ofrecemos:

  • Tipos de cambio competitivos en más de 50 monedas, siempre mejores que los bancos de alta tensión

  • Contratos anticipados para cerrar la tarifa de hoy por hasta dos años, protegiendo a los compradores en compras de pago fuera del plan y etapas

  • Administradores de cuentas dedicadas para cada cliente, un especialista llamado, no un centro de llamadas

  • Transferencias internacionales rápidas y seguras sin cargos ocultos

  • Soporte para compras a través de empresas limitadas y estructuras SPV

  • Conversiones de cripto-fiat cuando sea necesario

  • Paz total de la mente: todos los pagos son procesados por proveedores de pago totalmente autorizados por FCA que poseen fondos de clientes en cuentas segregadas y salvaguardadas

Para las empresas, ofrecemos un conjunto completo de soluciones de divisas y pagos, incluyendo transferencias internacionales, cuentas multicurrencia, herramientas de gestión de riesgos y acceso a instalaciones de crédito de 5.000 a 60.000 libras. Trabajamos con PYMES a través de la construcción, la tecnología, la cadena de suministro, la tecnología fintech, la fabricación de alimentos y mucho más, ayudándoles a gestionar la exposición FX, reducir los costos en los pagos transfronterizos y el comercio internacional con confianza.

Nuestro programa de asociación permite a los agentes de propiedades y plataformas de propiedad ofrecer a sus clientes un servicio de divisas premium como una parte perfecta de su propia propuesta, con un cargo de remisión para cada introducción exitosa.

Servicios

💱 Foreign Exchange

  • Contratos fijos: Comprar o vender moneda a la tarifa actual para transferencia inmediata

  • Contratos anticipados: Cierre en una tasa de hasta 2 años para una transferencia futura

  • Órdenes de mercado: Establezca una tasa de destino y transactúe automáticamente cuando se alcance

  • Gestión del riesgo de divisas y estrategias de cobertura

🌍 Pagos internacionales

  • Transferencias internacionales entre 50+ monedas a 180+ destinos

  • Transferencias rápidas y seguras del mismo día y el próximo día

  • Cuentas multicurrencia: mantener, enviar y recibir en múltiples monedas

  • Cuentas locales para recibir pagos internacionales

  • Pagos por lotes para empresas que realizan múltiples transferencias simultáneamente

🏢 Soluciones empresariales

  • Cuentas corporativas FX para PYMES

  • Soluciones globales de nómina de sueldos: Personal de pago en el extranjero en monedas locales

  • Pagos de proveedores en monedas extranjeras

  • Gestión de la moneda de importación y exportación

  • Instrumentos de tesorería y gestión de corrientes de efectivo

  • Créditos desde £5,000 hasta £60,000,000

🏠 Bienes " Transferencias personales

  • Transferencias de compra de bienes de gran valor

  • SPV y apoyo limitado de transferencia de empresas

  • Plantilla de pago fija y terminada

  • Planes regulares de pago para rentas, pagos hipotecarios y gastos de vida

  • Repatriación de beneficios para inversores extranjeros

₿ Crypto

  • Conversiones de cripto-a-fiat: convertir las tenencias de criptomoneda en GBP, EUR, USD, y otras monedas de forma acorde

🤝 Asociaciones

  • Programa de asociación de referencia para agentes inmobiliarios, contadores, bufetes de abogados, especialistas en reubicación y empresas consultivas

  • Revenue share and commission structures

  • Materiales de marketing de marca conjunta

  • Soluciones bancarias alternativas para clientes de alto riesgo o no residentes que no pueden acceder a cuentas bancarias tradicionales

🔒 Cumplimiento y seguridad

  • Todos los pagos procesados por proveedores de pago totalmente autorizados por FCA

  • Fondos de clientes mantenidos en cuentas segregadas y salvaguardadas

  • AML/KYC a bordo

  • Apoyo a clientes no residentes y no invitados

Nuestros agentes en Reino Unido
Patrick Postilll
Patrick Postilll
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