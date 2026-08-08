Sobre la agencia

Orbis Exchange Group es un especialista mundial en divisas y pagos internacionales con oficinas en Londres, Dubai y Los Ángeles. Con tres décadas de experiencia y más de £15 mil millones en transferencias facilitadas, proporcionamos a individuos, inversores y negocios formas más inteligentes y rentables de mover dinero a través de las fronteras.

Trabajamos con agentes de propiedades, promotores de propiedades y plataformas de inversión en todo el mundo como socios de divisas de confianza, ayudando a sus clientes internacionales a navegar con confianza el lado financiero de las transacciones de bienes. Ya sea que un comprador está comprando en el Reino Unido de Singapur, financiando una villa de Bali de Australia, o completando una adquisición de BTL de la UAE, hacemos la transferencia de divisas simple, transparente y significativamente más barato que pasar por un banco.

Para los compradores de propiedades, ofrecemos:

Tipos de cambio competitivos en más de 50 monedas, siempre mejores que los bancos de alta tensión

Contratos anticipados para cerrar la tarifa de hoy por hasta dos años, protegiendo a los compradores en compras de pago fuera del plan y etapas

Administradores de cuentas dedicadas para cada cliente, un especialista llamado, no un centro de llamadas

Transferencias internacionales rápidas y seguras sin cargos ocultos

Soporte para compras a través de empresas limitadas y estructuras SPV

Conversiones de cripto-fiat cuando sea necesario

Paz total de la mente: todos los pagos son procesados por proveedores de pago totalmente autorizados por FCA que poseen fondos de clientes en cuentas segregadas y salvaguardadas

Para las empresas, ofrecemos un conjunto completo de soluciones de divisas y pagos, incluyendo transferencias internacionales, cuentas multicurrencia, herramientas de gestión de riesgos y acceso a instalaciones de crédito de 5.000 a 60.000 libras. Trabajamos con PYMES a través de la construcción, la tecnología, la cadena de suministro, la tecnología fintech, la fabricación de alimentos y mucho más, ayudándoles a gestionar la exposición FX, reducir los costos en los pagos transfronterizos y el comercio internacional con confianza.

Nuestro programa de asociación permite a los agentes de propiedades y plataformas de propiedad ofrecer a sus clientes un servicio de divisas premium como una parte perfecta de su propia propuesta, con un cargo de remisión para cada introducción exitosa.