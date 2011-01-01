  1. Realting.com
Optimum Property

Albania, Golem
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2024
En la plataforma
1 año 4 meses
Idiomas hablados
English, Español
Página web
optimumproperty.al/
Horas de trabajo
Sobre la agencia

Optimum Property es una empresa inmobiliaria con sede en Albania, especializada en proyectos residenciales modernos a lo largo de la costa adriática. Diseñamos y construimos apartamentos de alta calidad que combinan diseños inteligentes, estándares de construcción fuertes y valor de inversión a largo plazo. Con un enfoque centrado en el cliente y procesos transparentes, apoyamos a los compradores internacionales de la reserva a la entrega, ayudándoles a desbloquear nuevos comienzos mediante una propiedad segura y fiable.

  • Teléfono:
  • Correo electrónico:
Servicios

Optimum Property proporciona servicios de desarrollo y propiedad de bienes raíces de punta a punta, incluyendo adquisición de tierras, diseño de proyectos, construcción, ventas y soporte postventa. Desarrollamos comunidades residenciales modernas, gestionamos el proceso de compra completa para clientes locales e internacionales, y ofrecemos orientación personalizada desde la reserva y la documentación legal hasta la entrega y gestión de propiedades. Nuestro enfoque es la construcción de calidad, la transparencia y el valor de inversión a largo plazo seguro.

Brunild Gashi
Brunild Gashi
6 propiedad
Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Gründungsjahr des Unternehmens 2006
Propiedades residenciales 8
"El grupo Elite es una firma inmobiliaria con una clientela de todo el mundo que se basa en 30 años de experiencia y confianza. Nuestro equipo está continuamente equipado para cumplir con los más altos estándares, ya que nos enfocamos fuertemente en brindar un servicio excepcional tanto a co…
Idiomas hablados
English
CACTUS|Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Gründungsjahr des Unternehmens 2021
Propiedades residenciales 348 Bienes raíces comerciales 7 Alquiler a largo plazo 39 Parcelas 5
¡Las llaves del apartamento de ensueño en Albania ya te están esperando! )  CACTUS REAL ESTATE es: • precios honestos 'Capacidad para calcular la criptomoneda & Soporte completo de transacciones & Capacidad para comprar bienes raíces fuera de línea /en línea & Proyecto de diseño y repara…
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Gründungsjahr des Unternehmens 2008
Propiedades residenciales 5
Irea Property Ltd es una agencia inmobiliaria con sede en Vlora y ubicada en la Riviera albanesa.Con 14 años de experiencia en el mercado inmobiliario, ha servido a cientos de clientes y comercializado propiedades albanesas en el mercado internacional de bienes raíces.Irea Property represent…
Century 21 Eon
Albania, Bashkia Durres
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Edificios nuevos 5 Propiedades residenciales 566 Bienes raíces comerciales 12 Alquiler a largo plazo 21 Alquiler a corto plazo 1 Parcelas 8
Century 21 Eon Durres — líder en bienes raíces en la costa de Albania 🇦🇱 No somos solo parte de la marca internacional Century 21, presente en 86 países y con más de 145.000 profesionales inmobiliarios. Somos una de las oficinas más exitosas de Albania. Desde 2019, Century 21 Eon Durre…
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Gründungsjahr des Unternehmens 2016
Propiedades residenciales 131 Bienes raíces comerciales 22 Alquiler a largo plazo 103 Parcelas 7
EstateAll Agency en cifras Hemos estado trabajando en el mercado inmobiliario albanés desde 2016 La compañía se estableció en 2016. Número de registro L77204215C Vendemos bienes raíces residenciales y comerciales, terrenos en toda Albania. Propiedades 1500 +: la base de datos …
