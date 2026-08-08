Sobre la agencia

Nest Invest Global es una consultora internacional de inversiones de propiedad especializada en oportunidades de propiedad nuevas y fuera del plan cuidadosamente seleccionadas en mercados internacionales emergentes y de alto crecimiento.

Trabajamos directamente con los desarrolladores de propiedades establecidos y los propietarios de proyectos para identificar oportunidades de inversión con un fuerte potencial de crecimiento de capital, renta de renta y estilo de vida atractivo.

Nuestro enfoque es en mercados donde creemos que los inversores pueden acceder a oportunidades atractivas en una etapa anterior del desarrollo, incluyendo Indonesia, Zanzibar, Brasil, Georgia, República Dominicana, Panamá y otros destinos internacionales emergentes.

A diferencia de un portal tradicional de propiedad, tomamos un enfoque dirigido por la investigación de la selección de propiedades. Evaluamos desarrollos, desarrolladores, ubicaciones, estructuras de inversión, rendimiento de alquiler proyectado y riesgos potenciales antes de presentar oportunidades a nuestros clientes.

También trabajamos con agentes de propiedad internacionales, corredores y socios profesionales de referencia, proporcionando acceso a determinados desarrollos en el extranjero y atractivas estructuras de comisiones asociadas.

Nuestro objetivo es simple: hacer que la inversión internacional de propiedad sea más transparente, accesible y gestionada profesionalmente para los inversores.