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Nest Invest global

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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
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2011
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Idiomas hablados
English
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www.nestinvest.global
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Sobre la agencia

Nest Invest Global es una consultora internacional de inversiones de propiedad especializada en oportunidades de propiedad nuevas y fuera del plan cuidadosamente seleccionadas en mercados internacionales emergentes y de alto crecimiento.

Trabajamos directamente con los desarrolladores de propiedades establecidos y los propietarios de proyectos para identificar oportunidades de inversión con un fuerte potencial de crecimiento de capital, renta de renta y estilo de vida atractivo.

Nuestro enfoque es en mercados donde creemos que los inversores pueden acceder a oportunidades atractivas en una etapa anterior del desarrollo, incluyendo Indonesia, Zanzibar, Brasil, Georgia, República Dominicana, Panamá y otros destinos internacionales emergentes.

A diferencia de un portal tradicional de propiedad, tomamos un enfoque dirigido por la investigación de la selección de propiedades. Evaluamos desarrollos, desarrolladores, ubicaciones, estructuras de inversión, rendimiento de alquiler proyectado y riesgos potenciales antes de presentar oportunidades a nuestros clientes.

También trabajamos con agentes de propiedad internacionales, corredores y socios profesionales de referencia, proporcionando acceso a determinados desarrollos en el extranjero y atractivas estructuras de comisiones asociadas.

Nuestro objetivo es simple: hacer que la inversión internacional de propiedad sea más transparente, accesible y gestionada profesionalmente para los inversores.

Servicios
  • International Property Investment
  • Ventas de bienes fuera de planta
  • Ventas de bienes de nueva construcción
  • Investment Villas & Apartments
  • Residencias de marca & Hotel-Managed Properties
  • Alquiler de vacaciones de alto rendimiento
  • Inversión de bienes
  • Desarrollo de Desarrolladores Evaluación
  • Análisis de las oportunidades de inversión
  • Edificio de cartera de bienes internacionales
  • Finanzas de desarrolladores " Flexible Estructuras de pago
  • Oportunidades de renta garantizadas
  • International Property Investment Consultancy
  • Property Investment for Overseas Buyers
  • International Agent " Broker Partnerships
  • Oportunidades de derivación de la propiedad " Co-Brokerage

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