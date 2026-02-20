Servicios

1. Compra y venta de viviendas

• Selección de apartamentos en el mercado secundario (con reparaciones o llave en mano).

• Compra de nuevos edificios (selección en la etapa de excavación, en casas en construcción y puesta en marcha).

• Venta de inmuebles (llave: evaluación, preparación, colocación de publicidad, impresiones).

• Operaciones alternativas (venta simultánea de ya existente y compra de un nuevo apartamento).

• Venta de inmuebles suburbanos (casas, casas rurales, parcelas).

• Foreclosure urgente.

2. Inversión y bienes raíces comerciales

• Selección de objetos para inversión (casas de ingresos, estudios para alquiler, locales comerciales).

Inversión en nuevos edificios al comienzo de las ventas (reventa de reclamaciones).

• Búsqueda de bienes raíces comerciales (oficinas, espacio al por menor, almacenes, negocio listo).

3. Alquileres

• Alquiler (búsqueda de arrendatarios, concertación de contratos, control de pagos).

• Selección de viviendas en alquiler (apartamentos, habitaciones, casas durante mucho tiempo).

4. Servicios especializados (jurídicos y financieros)

• Apoyo legal de las transacciones (contratando la pureza del objeto, preparando contratos, registro en Rosreestr).

• Asistencia para obtener una hipoteca (selección de un banco, aprobación, incluyendo programas preferenciales y para familias con hijos).

• Apoyo a operaciones complejas (con la participación de menores, bienes de equidad, capital de maternidad, hipoteca militar).

