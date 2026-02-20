  1. Realting.com
Ненахова

г. Калининград, ул. Черняховского, 6, офис 108, 110
;
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2022
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Русский
Página web
Недвижимость.39
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Somos un equipo de profesionales unidos por un objetivo: hacer las transacciones inmobiliarias simples y agradables. Nuestra agencia reúne a expertos de todas las áreas: desde la selección de viviendas secundarias y nuevos edificios hasta el apoyo legal y el análisis de inversiones. ¿Está soñando con un hogar para su familia o buscando una inversión rentable? Escogeremos la opción perfecta y tomaremos todo el problema. Resolvemos problemas de cualquier nivel de complejidad de manera amistosa, pero con máxima competencia.

Servicios

1. Compra y venta de viviendas

• Selección de apartamentos en el mercado secundario (con reparaciones o llave en mano).
• Compra de nuevos edificios (selección en la etapa de excavación, en casas en construcción y puesta en marcha).
• Venta de inmuebles (llave: evaluación, preparación, colocación de publicidad, impresiones).
• Operaciones alternativas (venta simultánea de ya existente y compra de un nuevo apartamento).
• Venta de inmuebles suburbanos (casas, casas rurales, parcelas).
• Foreclosure urgente.

2. Inversión y bienes raíces comerciales

• Selección de objetos para inversión (casas de ingresos, estudios para alquiler, locales comerciales).
Inversión en nuevos edificios al comienzo de las ventas (reventa de reclamaciones).
• Búsqueda de bienes raíces comerciales (oficinas, espacio al por menor, almacenes, negocio listo).

3. Alquileres

• Alquiler (búsqueda de arrendatarios, concertación de contratos, control de pagos).
• Selección de viviendas en alquiler (apartamentos, habitaciones, casas durante mucho tiempo).

4. Servicios especializados (jurídicos y financieros)

• Apoyo legal de las transacciones (contratando la pureza del objeto, preparando contratos, registro en Rosreestr).
• Asistencia para obtener una hipoteca (selección de un banco, aprobación, incluyendo programas preferenciales y para familias con hijos).
• Apoyo a operaciones complejas (con la participación de menores, bienes de equidad, capital de maternidad, hipoteca militar).

Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
