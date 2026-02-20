Somos un equipo de profesionales unidos por un objetivo: hacer las transacciones inmobiliarias simples y agradables. Nuestra agencia reúne a expertos de todas las áreas: desde la selección de viviendas secundarias y nuevos edificios hasta el apoyo legal y el análisis de inversiones. ¿Está soñando con un hogar para su familia o buscando una inversión rentable? Escogeremos la opción perfecta y tomaremos todo el problema. Resolvemos problemas de cualquier nivel de complejidad de manera amistosa, pero con máxima competencia.
1. Compra y venta de viviendas
• Selección de apartamentos en el mercado secundario (con reparaciones o llave en mano).
• Compra de nuevos edificios (selección en la etapa de excavación, en casas en construcción y puesta en marcha).
• Venta de inmuebles (llave: evaluación, preparación, colocación de publicidad, impresiones).
• Operaciones alternativas (venta simultánea de ya existente y compra de un nuevo apartamento).
• Venta de inmuebles suburbanos (casas, casas rurales, parcelas).
• Foreclosure urgente.
2. Inversión y bienes raíces comerciales
• Selección de objetos para inversión (casas de ingresos, estudios para alquiler, locales comerciales).
Inversión en nuevos edificios al comienzo de las ventas (reventa de reclamaciones).
• Búsqueda de bienes raíces comerciales (oficinas, espacio al por menor, almacenes, negocio listo).
3. Alquileres
• Alquiler (búsqueda de arrendatarios, concertación de contratos, control de pagos).
• Selección de viviendas en alquiler (apartamentos, habitaciones, casas durante mucho tiempo).
4. Servicios especializados (jurídicos y financieros)
• Apoyo legal de las transacciones (contratando la pureza del objeto, preparando contratos, registro en Rosreestr).
• Asistencia para obtener una hipoteca (selección de un banco, aprobación, incluyendo programas preferenciales y para familias con hijos).
• Apoyo a operaciones complejas (con la participación de menores, bienes de equidad, capital de maternidad, hipoteca militar).