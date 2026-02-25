Untitled, user # 55099

  1. Realting.com
Company type
En la plataforma
Idiomas hablados
¿Qué es MIPIF?

MIPIF es la plataforma que desde 2017 ha unido a profesionales del mercado inmobiliario, inversores privados y personas interesadas en mudarse al extranjero. Un nombre - muchas manifestaciones:

  • conferencias para profesionales;
  • exposiciones en formato online y offline;
  • discursos de expertos;
  • webinars on foreign real estate, issues of obtaining citizenship, taxation features, loans, adaptation abroad;
  • propia plataforma para celebrar eventos en línea;
  • expert community on Telegram;
  • promoción digital de bienes y servicios en el campo de bienes raíces extranjeros.

MIPIF en números

MIPIF es el buque insignia de la industria del evento en el mercado inmobiliario. En nuestros activos:

  • 3 conferencias visitadoras para expertos en España;
  • 30 exposiciones a gran escala de bienes inmuebles extranjeros en Moscú y San Petersburgo;
  • Plataforma propia para eventos en línea;
  • 5 exposiciones en línea y 3 conferencias en línea en medio de la pandemia coronavirus;
  • Experiencia en la realización de una exposición en línea en inglés;
  • 1.500+ visitantes en cada evento sin conexión;
  • 350 visitantes en cada web-webinar;
  • 50+ expositores en cada evento.

MIPIF une personas e ideas, dando lugar a nuevos logros. Aquí usted puede encontrar no sólo información útil, una buena propiedad de un desarrollador de confianza, respuestas detalladas a las preguntas de un experto, pero también un interesante proyecto de inversión, un socio de negocios confiable y, por último, un ambiente agradable y cálido de una compañía amigable de personas con mentalidad similar.

Servicios

En la exposición, usted aprenderá a elegir bienes raíces que generen ingresos y valor, así como descubrir

  • Le ayudaremos a desarrollar la estrategia de inversión adecuada de entrada a salida de las inversiones
  • Los precios para algunos proyectos ya están inflados en las primeras etapas de ventas, le mostraremos cómo encontrar proyectos con los precios adecuados
  • ¿Cómo identificar lugares donde los precios crecerán con confianza, y dónde hay un riesgo de una burbuja?
  • Cómo registrar y pagar adecuadamente las propiedades inmobiliarias, cómo obtener una visa de residente, las complejidades de registrar una herencia y mucho más
Pavel Maslak
