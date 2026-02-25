Untitled, user # 55099

¿Qué es MIPIF?
MIPIF es la plataforma que desde 2017 ha unido a profesionales del mercado inmobiliario, inversores privados y personas interesadas en mudarse al extranjero. Un nombre - muchas manifestaciones:
MIPIF en números
MIPIF es el buque insignia de la industria del evento en el mercado inmobiliario. En nuestros activos:
MIPIF une personas e ideas, dando lugar a nuevos logros. Aquí usted puede encontrar no sólo información útil, una buena propiedad de un desarrollador de confianza, respuestas detalladas a las preguntas de un experto, pero también un interesante proyecto de inversión, un socio de negocios confiable y, por último, un ambiente agradable y cálido de una compañía amigable de personas con mentalidad similar.
En la exposición, usted aprenderá a elegir bienes raíces que generen ingresos y valor, así como descubrir