Untitled, user # 55099

Sobre la agencia

¿Qué es MIPIF?

MIPIF es la plataforma que desde 2017 ha unido a profesionales del mercado inmobiliario, inversores privados y personas interesadas en mudarse al extranjero. Un nombre - muchas manifestaciones:

conferencias para profesionales;

exposiciones en formato online y offline;

discursos de expertos;

webinars on foreign real estate, issues of obtaining citizenship, taxation features, loans, adaptation abroad;

propia plataforma para celebrar eventos en línea;

expert community on Telegram;

promoción digital de bienes y servicios en el campo de bienes raíces extranjeros.

MIPIF en números

MIPIF es el buque insignia de la industria del evento en el mercado inmobiliario. En nuestros activos:

3 conferencias visitadoras para expertos en España;

30 exposiciones a gran escala de bienes inmuebles extranjeros en Moscú y San Petersburgo;

Plataforma propia para eventos en línea;

5 exposiciones en línea y 3 conferencias en línea en medio de la pandemia coronavirus;

Experiencia en la realización de una exposición en línea en inglés;

1.500+ visitantes en cada evento sin conexión;

350 visitantes en cada web-webinar;

50+ expositores en cada evento.

MIPIF une personas e ideas, dando lugar a nuevos logros. Aquí usted puede encontrar no sólo información útil, una buena propiedad de un desarrollador de confianza, respuestas detalladas a las preguntas de un experto, pero también un interesante proyecto de inversión, un socio de negocios confiable y, por último, un ambiente agradable y cálido de una compañía amigable de personas con mentalidad similar.