Madagascar Invest

Lot 89 Bis Ambohidrazana, Fenoarivo Alakamisy, 102 Antananarivo
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2016
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Français
Página web
madagascarinvest.com/
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Empresa consultora de inversiones inmobiliarias, con una misión para hacerlo fácil, transparente y asequible para invertir y comprar bienes raíces en Madagascar

Servicios
  • Ventas inmobiliarias
  • Brokering inmobiliario
  • Residence by Investment
  • Configuración de la empresa
  • Configuración de la cuenta bancaria
  • Reubicación
Nuestros agentes en Madagascar
Thomas Ottosen
