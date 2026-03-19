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LUXUS HOMES INTERNATIONAL

Dubai · Spain · England · Dom. Rep.
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
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2018
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www.luxus-homes.com
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Sobre la agencia

LUXUS HOMES es una agencia inmobiliaria internacional. Estamos especializados en la venta de propiedades de lujo y de nueva construcción en varios mercados como España, Chipre, Inglaterra, Suiza, Dubai y Miami. Nuestro experimentado equipo, formado por agentes inmobiliarios profesionales y multilingües, le ofrece un excelente servicio completo durante todo el proceso de compra-venta y posteriormente.

Nuestra filosofía se basa en la alta profesionalidad, honestidad, eficiencia y transparencia. Nuestros agentes se comprometen con estos valores, para que usted pueda confiar en nosotros. El negocio inmobiliario es nuestra pasión. No vendemos sólo propiedades, ¡vendemos emociones y una mayor calidad de vida! De este modo, nuestro mayor objetivo es hacer felices a nuestros clientes y hacer realidad sus sueños de tener una vivienda en propiedad y grandes inversiones. Para eso vivimos y trabajamos con pasión. 

Servicios

Nuestra oferta de servicios con todo incluido:

- Conocimientos especializados y experiencia en inmuebles de nueva construcción

- Evaluación profesional de sus necesidades y asesoramiento

- Ofertas interesantes para usted basadas en sus criterios de búsqueda

- 0 % de comisión para nuestros clientes compradores

- Planificación de viajes y organización de visitas

- Servicio de transporte aeropuerto-hotel-visitas-guía turístico

- Revisión de contratos y documentos inmobiliarios

- Financiación a través de bancos nacionales hasta una hipoteca del 70 %

- Cuenta bancaria nacional, número de identificación fiscal y visado

- Licencia de arrendador para su nueva propiedad

- Contratación de servicios de agua, electricidad e Internet

- Seguro del hogar y sistema de alarma

- Intermediación con abogados y asesores fiscales

- Diseño de interiores y gestión de alquileres como servicio adicional

- Vuelo y alojamiento en un lujoso hotel de 5 estrellas para su viaje *

- Constitución de una empresa en los EAU (0-9 % de impuestos) *

 

 

* Si compra una propiedad a través de nuestra agencia, le reservaremos los vuelos y el alojamiento en un hotel spa de lujo de 5 estrellas. La oferta incluye 2 noches de alojamiento para 2 personas durante el viaje para firmar la escritura de compra. Esta oferta de vuelos y reserva de hotel no se puede combinar con otras promociones, como descuentos o vales ofrecidos por nuestra agencia. El servicio de apertura de una empresa en Dubái no incluye los costes de la licencia comercial ni otras posibles tasas, como las de visado y oficina comercial registrada.

 

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