LUXUS HOMES INTERNATIONAL

Servicios

Nuestra oferta de servicios con todo incluido:

- Conocimientos especializados y experiencia en inmuebles de nueva construcción

- Evaluación profesional de sus necesidades y asesoramiento

- Ofertas interesantes para usted basadas en sus criterios de búsqueda

- 0 % de comisión para nuestros clientes compradores

- Planificación de viajes y organización de visitas

- Servicio de transporte aeropuerto-hotel-visitas-guía turístico

- Revisión de contratos y documentos inmobiliarios

- Financiación a través de bancos nacionales hasta una hipoteca del 70 %

- Cuenta bancaria nacional, número de identificación fiscal y visado

- Licencia de arrendador para su nueva propiedad

- Contratación de servicios de agua, electricidad e Internet

- Seguro del hogar y sistema de alarma

- Intermediación con abogados y asesores fiscales

- Diseño de interiores y gestión de alquileres como servicio adicional

- Vuelo y alojamiento en un lujoso hotel de 5 estrellas para su viaje *

- Constitución de una empresa en los EAU (0-9 % de impuestos) *

* Si compra una propiedad a través de nuestra agencia, le reservaremos los vuelos y el alojamiento en un hotel spa de lujo de 5 estrellas. La oferta incluye 2 noches de alojamiento para 2 personas durante el viaje para firmar la escritura de compra. Esta oferta de vuelos y reserva de hotel no se puede combinar con otras promociones, como descuentos o vales ofrecidos por nuestra agencia. El servicio de apertura de una empresa en Dubái no incluye los costes de la licencia comercial ni otras posibles tasas, como las de visado y oficina comercial registrada.