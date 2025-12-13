Prestige Resiences

  1. Realting.com
Francia,
;
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
2 años 1 mes
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Página web
www.luxuryworld-foryou.com
Sobre la agencia

Luxury World for Usted es una plataforma exclusiva dedicada al mundo del lujo, diseñada para conectar una clientela internacional de alta gama con productos premium y servicios a medida. Ya sea que usted está buscando una prestigiosa villa, una carta de yates, un reloj raro, o experiencias hechas a medida, abrimos las puertas a un mundo de refinamiento final.

Nuestra especialidad: Real Estate, Cars, Yacts, LIfestyle, Horses, Rentals, Art Collection y Crypto Shopping.

Nuestros compromisos: Exclusividad " discreción, Compañeros cuidadosamente seleccionados, Soporte de servicio personalizado > Red internacional amplia y de confianza

Nuestra Misión:

Ofrecer acceso privilegiado al mundo del lujo en su forma más rara, elegante y más inspiradora.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 17:03
(UTC+1:00, Europe/Paris)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en el mundo
Irina Larroque
51 propiedad
