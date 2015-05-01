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Luxury Estate Turkey

Turquía, Kestel
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2015
En la plataforma
En la plataforma
1 año 5 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Página web
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luxuryestateturkey.com/
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Cerrado ahora
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Sobre la agencia

Vemos el cambio como oportunidad, no una amenaza y empezamos con la creencia de que hay una mejor manera.

Luxury Estate Turquía fue establecida en Alanya en 2015 para iniciar actividades de ventas. Primero Hemos firmado exitosas obras con nuestro experimentado equipo en y alrededor de Alanya, manteniendo la satisfacción del cliente en la vanguardia. Especialmente con la experiencia internacional que hemos adquirido en poco tiempo, nos proponemos extender nuestras actividades no sólo a Alanya y sus alrededores, sino también a toda Turquía. Seguimos proporcionando a nuestros clientes la selección correcta de productos antes y después de ventas servicios de consultoría.

Luxury Estate Turquía tiene la confianza que da a sus clientes, trabajo meticuloso y servicio de calidad. Inglés alemán árabe ruso Kazakh rumano personal de habla que trabaja en nuestra oficina, servimos a todos nuestros clientes que quieren invertir en Turquía y que quieren vivir regularmente. El tour de inspección, la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de un número de impuestos, seguros, servicios de tierras, la recepción de un préstamo bancario, la sesión que recibe un permiso para obtener la ciudadanía, recibió ayuda para elegir la propiedad y los muebles que servimos.

Como empresa, nuestro objetivo es crear una marca segura en el sector con la experiencia que hemos adquirido y asegurar la satisfacción del cliente.

Tu felicidad es nuestro éxito ’

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