  3. LESAMA LIMITED

LESAMA LIMITED

Kenia, Nairobi
;
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
4 años 1 mes
Idiomas hablados
English
Página web
lesama.co.ke/
Sobre la agencia

Lesama Limited es una empresa inmobiliaria que ofrece una amplia gama de servicios de propiedad, a saber: Administración de Bienes, Agencia de Bienes y Valoración de Bienes. Además, estamos singularmente equipados para ofrecer otros servicios como la venta de propiedades, el arrendamiento y arrendamiento de propiedades residenciales y comerciales. Lesama Limited proporciona servicios de propiedad profesional a nuestros clientes en una amplia gama de sectores de nuestra economía. Nuestra clientela orgullosa implica desarrolladores individuales de edificios comerciales y residenciales y agricultores.

Nuestra Misión

Ser la empresa principal en la prestación de servicios de Inmobiliaria y Consultoría a propietarios, ocupantes e inversores.

Nuestra visión

Ser el socio preferido en la prestación de servicios de bienes raíces y consultoría a nivel mundial.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 18:20
(UTC+3:00, Africa/Nairobi)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Kenia
Esther Mungai
Esther Mungai
15 propiedad
