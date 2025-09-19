Sobre la agencia

Lesama Limited es una empresa inmobiliaria que ofrece una amplia gama de servicios de propiedad, a saber: Administración de Bienes, Agencia de Bienes y Valoración de Bienes. Además, estamos singularmente equipados para ofrecer otros servicios como la venta de propiedades, el arrendamiento y arrendamiento de propiedades residenciales y comerciales. Lesama Limited proporciona servicios de propiedad profesional a nuestros clientes en una amplia gama de sectores de nuestra economía. Nuestra clientela orgullosa implica desarrolladores individuales de edificios comerciales y residenciales y agricultores.

Nuestra Misión

Ser la empresa principal en la prestación de servicios de Inmobiliaria y Consultoría a propietarios, ocupantes e inversores.

Nuestra visión

Ser el socio preferido en la prestación de servicios de bienes raíces y consultoría a nivel mundial.