INTERNATIONAL Real Estates

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Bienvenido a Universal Property Group – un equipo de profesionales inmobiliarios motivados con profunda experiencia en el mercado inmobiliario búlgaro!Nuestro conocimiento y experiencia data de 2006 y nos esforzamos por mantener una reputación impecable a lo largo de los años.Nos especializa…
La compañía se fundó en 2013. La meta principal de la agencia «Kvadrat» es ayudar adecuadamente a sus clientes en la compra o la venta de propiedades. Intentamos mejorar y salir a nuevos mercados más allá de Bulgaria, así como diferenciarnos por nuestra atención al cliente.
Misión: satisf…
La agencia inmobiliaria Gin ⁇ Dom se ocupa de la mediación entre vendedores y compradores de bienes raíces.
También nos ocupamos de trabajos de construcción y reparación de acabados.
También mediamos en proyectos de inversión más grandes.
Ofrecemos una variedad de propiedades en el …
1
Recomendar
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Una agencia inmobiliaria de nueva generación.Utilizamos tecnologías costosas de vanguardia:Realidad virtual 3D;Calidad de foto HD;encuestas y bocetos arquitectónicos precisos de las habitaciones;la implementación de redes sociales para llegar a más clientes;asesoramiento jurídico, arquitectó…
La agencia AURORA PLUS es miembro de la NREA (Asociación de Inmobiliarias de Bulgaria) que ha estado trabajando en el mercado inmobiliario búlgaro durante más de 15 años. Venta y alquiler de viviendas urbanas y resorts, casas, terrenos para el desarrollo y bienes raíces de negocios. Miembro …