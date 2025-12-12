  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. INTERNATIONAL Real Estates

INTERNATIONAL Real Estates

Bulgaria,
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български, Українська, Türkçe, Српски
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 20:17
(UTC+2:00, Europe/Sofia)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
09:00 - 18:00
Domingo
09:00 - 18:00
Nuestros agentes en el mundo
INTERNATIONAL Real Estates
INTERNATIONAL Real Estates
1 propiedad
Agencias cercanas
Universal Mellia Group
Bulgaria, Sofia City
Propiedades residenciales 8 Bienes raíces comerciales 1
Bienvenido a Universal Property Group – un equipo de profesionales inmobiliarios motivados con profunda experiencia en el mercado inmobiliario búlgaro!Nuestro conocimiento y experiencia data de 2006 y nos esforzamos por mantener una reputación impecable a lo largo de los años.Nos especializa…
Dejar una solicitud
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bulgaria, Sofia City
Gründungsjahr des Unternehmens 2013
Propiedades residenciales 258 Bienes raíces comerciales 83 Parcelas 36
La compañía se fundó en 2013. La meta principal de la agencia «Kvadrat» es ayudar adecuadamente a sus clientes en la compra o la venta de propiedades. Intentamos mejorar y salir a nuevos mercados más allá de Bulgaria, así como diferenciarnos por nuestra atención al cliente. Misión: satisf…
Dejar una solicitud
GINY DOM
Bulgaria, Burgas
Gründungsjahr des Unternehmens 2021
Propiedades residenciales 666 Bienes raíces comerciales 8 Parcelas 16
La agencia inmobiliaria Gin ⁇ Dom se ocupa de la mediación entre vendedores y compradores de bienes raíces. También nos ocupamos de trabajos de construcción y reparación de acabados. También mediamos en proyectos de inversión más grandes. Ofrecemos una variedad de propiedades en el …
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Telegram Escribir en Telegram
Atikante Estates
Bulgaria, Sofia City
Propiedades residenciales 1
Una agencia inmobiliaria de nueva generación.Utilizamos tecnologías costosas de vanguardia:Realidad virtual 3D;Calidad de foto HD;encuestas y bocetos arquitectónicos precisos de las habitaciones;la implementación de redes sociales para llegar a más clientes;asesoramiento jurídico, arquitectó…
Dejar una solicitud
Avrora Plus
Bulgaria, Burgas
Gründungsjahr des Unternehmens 2002
Propiedades residenciales 70 Bienes raíces comerciales 5 Parcelas 18
La agencia AURORA PLUS es miembro de la NREA (Asociación de Inmobiliarias de Bulgaria) que ha estado trabajando en el mercado inmobiliario búlgaro durante más de 15 años. Venta y alquiler de viviendas urbanas y resorts, casas, terrenos para el desarrollo y bienes raíces de negocios. Miembro …
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir