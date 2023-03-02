insighter.by/

Un equipo de consultores y psicólogos con 20 años de experiencia convirtiendo la psicología conductual en una herramienta para el crecimiento de ventas inmobiliarias.
Trabajamos con lo que realmente impulsa las opciones de vivienda: motivos posteriores, miedos y emociones subyacentes que ninguna encuesta o CRM revelará.
Nuestros métodos se prueban en mercados altamente competitivos (Rusia, UAE y otros).
No reemplazamos su departamento de marketing y ventas, sino que los fortalecemos eliminando la necesidad de volcar y dar descuentos.
Toda investigación se lleva a cabo de forma anónima, sin ningún riesgo legal para la reputación de su empresa.
Trabajamos sin ubicación. La consulta y el análisis expreso son gratuitos, sin obligación.
Comprar un hogar no es una decisión racional. Está controlada por emociones, miedos y un retrato psicológico de un comprador particular, y el diseño y precio sólo justifican la elección ya hecha subconscientemente.
1) Realizamos un análisis a fondo de los perfiles psicópatas de su público objetivo en un lugar específico: identificamos los verdaderos motivos, barreras y disparadores para la transacción, y luego adaptamos mensajes publicitarios y scripts de ventas a la psicología de su comprador.
2) Además, realizamos diagnósticos psicométricos de los vendedores y les enseñamos la escritura expresa de los clientes en la reunión, lo que reduce el número de rechazos en las etapas finales.
El resultado se logra no por descuentos, sino por un éxito preciso en la psicología del comprador y la selección competente del departamento de ventas.