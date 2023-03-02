insighter.by/

Sobre la agencia

Un equipo de consultores y psicólogos con 20 años de experiencia convirtiendo la psicología conductual en una herramienta para el crecimiento de ventas inmobiliarias.

Trabajamos con lo que realmente impulsa las opciones de vivienda: motivos posteriores, miedos y emociones subyacentes que ninguna encuesta o CRM revelará.

Nuestros métodos se prueban en mercados altamente competitivos (Rusia, UAE y otros).

No reemplazamos su departamento de marketing y ventas, sino que los fortalecemos eliminando la necesidad de volcar y dar descuentos.

Toda investigación se lleva a cabo de forma anónima, sin ningún riesgo legal para la reputación de su empresa.

Trabajamos sin ubicación. La consulta y el análisis expreso son gratuitos, sin obligación.