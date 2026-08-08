Dubai Partners Club:
Una comunidad profesional cerrada de corredores y agentes inmobiliarios que quieren ampliar sus capacidades y ofrecer bienes raíces a clientes en Dubai, a través de un socio local confiable.
Venta de afiliados - broker puede:
traer al cliente, transferirlo al trabajo, conseguir una comisión asociada.
Sin tener que cerrar el trato.
Acceso a ofertas exclusivas: selección de proyectos, casos de inversión, nuevos lanzamientos, información de mercado
Aprender: Cómo vender Dubai
características de fuera de plano, diferencia de desarrolladores, trabajar con inversores,
cuestiones legales, etc.