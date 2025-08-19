  1. Realting.com
DPRM.hu

Hungría, Szekesfehervari jaras
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Página web
www.dprm.hu
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Especializado para traer los mejores apartamentos frente al río en su mesa, podemos ofrecer las mejores ventas y alquileres en las zonas de auge de Budapest.

Las Residencias Duna-Pest, los mejores condominios de lujo frente al río de Budapest están situados en el distrito 9 como parte del Centro Ciudad del Milenio, entre los puentes Petőfi y Lágymányosi.

Con vistas al hermoso panorama del pintoresco río Danubio y muchas de las características más notables de Budapest, estos condominios de última generación fueron concebidos específicamente para aquellos que optan por disfrutar de un estilo de vida excepcional. Diseño contemporáneo, comodidad suprema, panorama escénico, y las comodidades más actualizadas y la tecnología de construcción son sólo muestras de las muchas características únicas ofrecidas en las primeras torres de lujo de Budapest.

Servicios

Ofrecemos una experiencia de servicio completo para nuestros clientes de todo el mundo, negociando acuerdos de larga duración con sólidos antecedentes en el sector inmobiliario.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 20:15
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
09:00 - 18:00
Domingo
09:00 - 18:00
Nuestros agentes en Hungría
Tom Kovacs
Tom Kovacs
4 propiedades
