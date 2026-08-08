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Dgebua Luxury Real Estate

Georgia, Tiflis
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2014
En la plataforma
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Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Página web
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www.elisha.ge
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Sobre la agencia

Dgebua Luxury Real Estate es una agencia inmobiliaria de élite con 18 años de experiencia en el mercado georgiano. Nos especializamos en la venta y selección de exclusivos apartamentos, áticos, casas privadas, villas, inmuebles comerciales e instalaciones de inversión en Tbilisi. Proporcionamos un enfoque individual, el pleno apoyo de la transacción, la confidencialidad y un alto nivel de servicio. Nuestro objetivo es ayudar a cada cliente a encontrar una propiedad que se ajuste a su estilo de vida, metas y expectativas de inversión.

Servicios

Venta de inmuebles de lujo en Tbilisi.

Selección de apartamentos, áticos, casas privadas y bienes raíces comerciales.

Selección de objetos de inversión.

Apoyo profesional a las transacciones de compra y venta.

Consultas sobre inversiones inmobiliarias.

Búsqueda individual de bienes raíces a petición del cliente.

Apoyo total a compradores extranjeros.

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