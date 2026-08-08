Dgebua Luxury Real Estate es una agencia inmobiliaria de élite con 18 años de experiencia en el mercado georgiano. Nos especializamos en la venta y selección de exclusivos apartamentos, áticos, casas privadas, villas, inmuebles comerciales e instalaciones de inversión en Tbilisi. Proporcionamos un enfoque individual, el pleno apoyo de la transacción, la confidencialidad y un alto nivel de servicio. Nuestro objetivo es ayudar a cada cliente a encontrar una propiedad que se ajuste a su estilo de vida, metas y expectativas de inversión.
Venta de inmuebles de lujo en Tbilisi.
Selección de apartamentos, áticos, casas privadas y bienes raíces comerciales.
Selección de objetos de inversión.
Apoyo profesional a las transacciones de compra y venta.
Consultas sobre inversiones inmobiliarias.
Búsqueda individual de bienes raíces a petición del cliente.
Apoyo total a compradores extranjeros.