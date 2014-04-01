Sobre la agencia

«DECART PROPERTY INVESTMENTS» es una agencia de consultoría experta española que ofrece servicios integrales a inversores extranjeros que invierten en inmuebles españoles: desde consultoría empresarial hasta gestión inmobiliaria. Desde 2014, la empresa opera bajo el formato «OFICINA MULTIFAMILIAR». Para garantizar la protección y el aumento del capital familiar de nuestros inversores, la empresa cuenta con su propio personal, incluido un departamento jurídico.

Uno de los ámbitos clave de la empresa es la creación de un catálogo exclusivo OFF-MARKET de inmuebles comerciales en dos ciudades clave de España: Barcelona y Madrid. Nosotros brindamos a los inversores extranjeros acceso a propiedades únicas: desde comercio de primera línea en las ubicaciones más demandadas y hoteles de lujo hasta inmuebles residenciales exclusivos de élite. Más de 300 empresas socias locales nos brindan diariamente acceso directo a las mejores propiedades del mercado.

¿Por qué «DECART PROPERTY»? René Descartes creó un sistema de coordenadas que, durante más de cuatro siglos, ha ayudado a las personas a orientarse con precisión en el espacio. Aplicamos este principio al sector inmobiliario comercial: así como las coordenadas marcan la ubicación en el mapa, una ubicación adecuada determina el éxito de un proyecto de inversión. ¡«DECART PROPERTY» es tu guía en el mundo de la inmobiliaria comercial española!