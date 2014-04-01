  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Decart Property Investments

Decart Property Investments

Španjolska, Barcelona
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2011
En la plataforma
En la plataforma
1 año 7 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Página web
Página web
decartproperty.com
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

«DECART PROPERTY INVESTMENTS» es una agencia de consultoría experta española que ofrece servicios integrales a inversores extranjeros que invierten en inmuebles españoles: desde consultoría empresarial hasta gestión inmobiliaria. Desde 2014, la empresa opera bajo el formato «OFICINA MULTIFAMILIAR». Para garantizar la protección y el aumento del capital familiar de nuestros inversores, la empresa cuenta con su propio personal, incluido un departamento jurídico.

  Uno de los ámbitos clave de la empresa es la creación de un catálogo exclusivo OFF-MARKET de inmuebles comerciales en dos ciudades clave de España: Barcelona y Madrid. Nosotros brindamos a los inversores extranjeros acceso a propiedades únicas: desde comercio de primera línea en las ubicaciones más demandadas y hoteles de lujo hasta inmuebles residenciales exclusivos de élite. Más de 300 empresas socias locales nos brindan diariamente acceso directo a las mejores propiedades del mercado.

  ¿Por qué «DECART PROPERTY»? René Descartes creó un sistema de coordenadas que, durante más de cuatro siglos, ha ayudado a las personas a orientarse con precisión en el espacio. Aplicamos este principio al sector inmobiliario comercial: así como las coordenadas marcan la ubicación en el mapa, una ubicación adecuada determina el éxito de un proyecto de inversión. ¡«DECART PROPERTY» es tu guía en el mundo de la inmobiliaria comercial española!

Servicios

- Planificación financiera, fiscal y jurídica en la gestión del capital familiar. Auditoría.

-  Selección personalizada de inmuebles, proyectos de desarrollo, servicios bancarios y de seguros.

- Acompañamiento de transacciones de compraventa de inmuebles comerciales y de élite.

- Gestión de riesgos en la adquisición y tenencia de propiedades en territorio español y otros países de la UE.

- Separación de activos personales y empresariales. Planificación de herencia.

- Creación de estructuras jurídicas para la gestión competente de la cartera de inversiones.

-Comprar y mantener yates, aviones privados, obras de arte, antigüedades y otros activos en territorio español y otros países de la UE;

- Apoyo en la realización de proyectos empresariales familiares;

- Mantenimiento de la salud de los miembros de la familia.

Nuestros agentes en Španjolska
Andres Karachun
Andres Karachun
252 propiedades
Andres Karachun
Andres Karachun
Agencias cercanas
Retail Experts Factory, S.L.
Španjolska, Cataluña
Gründungsjahr des Unternehmens 2013
Propiedades residenciales 1 Bienes raíces comerciales 20 Parcelas 1
Retail Experts Factory, SL es una empresa especializada en la gestión de activos y asesoramiento en inversiones inmobiliarias. Estamos divididos en 2 departamentos. La primera se dedica a la comercialización de locales comerciales en las principales vías de España. Asesora tanto a primera…
Dejar una solicitud
NOAH & PARTNERS REAL ESTATE
Španjolska, Torrelamata
Gründungsjahr des Unternehmens 1992
Propiedades residenciales 10 Parcelas 5
«Noah & Partners Real Estate» es una agencia inmobiliaria especializada en ayudar a sus clientes a comprar y vender sus casas. Nuestra oficina principal se encuentra junto a la playa de La Mata en Torrevieja. Por eso somos expertos en propiedades costeras. Además, situado cerca del campo, po…
Dejar una solicitud
MCM Real Estate
Španjolska, Adeje
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Propiedades residenciales 91
Un equipo de realistas profesionales con un historial comprobado. Al contactarnos, encontrará un gran número de objetos, soporte al cliente en un formato 24/7. No es tan importante para nosotros recibir una comisión en una transacción única, cuánto hacer que usted feliz durante muchos años p…
Dejar una solicitud
Focus Tenerife Real Estate
Španjolska, Arona
Propiedades residenciales 23
ESTADO REAL DE TENERIFE FOCUS¿Es una agencia innovadora que nace para satisfacer las cambiantes necesidades de vida de los propietarios y para ofrecer viviendas que encajan perfectamente con el hermoso territorio en el que estamos?Construimos casas hechas especialmente para usted y personali…
Dejar una solicitud
Alicante Realestate
Španjolska, Torrelamata
Gründungsjahr des Unternehmens 2014
Propiedades residenciales 470 Bienes raíces comerciales 31 Parcelas 10
Alicante Real Estate es una agencia inmobiliaria especializada en la venta de nuevas viviendas y viviendas de segunda mano en la parte sur de la provincia de Alicante en lugares como la ciudad de Alicante, Santa Pola, La Marina, Guardamar, La Mata, Torrevieja y la Orihuela Costa. Con el mejo…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir