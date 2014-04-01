«DECART PROPERTY INVESTMENTS» es una agencia de consultoría experta española que ofrece servicios integrales a inversores extranjeros que invierten en inmuebles españoles: desde consultoría empresarial hasta gestión inmobiliaria. Desde 2014, la empresa opera bajo el formato «OFICINA MULTIFAMILIAR». Para garantizar la protección y el aumento del capital familiar de nuestros inversores, la empresa cuenta con su propio personal, incluido un departamento jurídico.
Uno de los ámbitos clave de la empresa es la creación de un catálogo exclusivo OFF-MARKET de inmuebles comerciales en dos ciudades clave de España: Barcelona y Madrid. Nosotros brindamos a los inversores extranjeros acceso a propiedades únicas: desde comercio de primera línea en las ubicaciones más demandadas y hoteles de lujo hasta inmuebles residenciales exclusivos de élite. Más de 300 empresas socias locales nos brindan diariamente acceso directo a las mejores propiedades del mercado.
¿Por qué «DECART PROPERTY»? René Descartes creó un sistema de coordenadas que, durante más de cuatro siglos, ha ayudado a las personas a orientarse con precisión en el espacio. Aplicamos este principio al sector inmobiliario comercial: así como las coordenadas marcan la ubicación en el mapa, una ubicación adecuada determina el éxito de un proyecto de inversión. ¡«DECART PROPERTY» es tu guía en el mundo de la inmobiliaria comercial española!
- Planificación financiera, fiscal y jurídica en la gestión del capital familiar. Auditoría.
- Selección personalizada de inmuebles, proyectos de desarrollo, servicios bancarios y de seguros.
- Acompañamiento de transacciones de compraventa de inmuebles comerciales y de élite.
- Gestión de riesgos en la adquisición y tenencia de propiedades en territorio español y otros países de la UE.
- Separación de activos personales y empresariales. Planificación de herencia.
- Creación de estructuras jurídicas para la gestión competente de la cartera de inversiones.
-Comprar y mantener yates, aviones privados, obras de arte, antigüedades y otros activos en territorio español y otros países de la UE;
- Apoyo en la realización de proyectos empresariales familiares;
- Mantenimiento de la salud de los miembros de la familia.