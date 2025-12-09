  1. Realting.com
NEW BAZAAR B BLOK 55. SOK. NO:1/11 ISKELE, TRNC (Northern Cyprus)
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Página web
cypruslife.estate/en
Sobre la agencia

Cyprus Life Estate es una empresa internacional de bienes raíces especializada en propiedades premium en el Norte de Chipre.
Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa del proceso de compra: desde la selección de la propiedad y la verificación legal, hasta la firma del contrato y la asistencia posterior a la venta.

Gracias a nuestro profundo conocimiento del mercado y a nuestra amplia experiencia, ayudamos a compradores, inversores y familias que desean mudarse a encontrar la propiedad ideal, ya sea como inversión, residencia vacacional, propiedad para alquiler o vivienda permanente.

Colaboramos exclusivamente con promotores confiables y ofrecemos apartamentos modernos, villas de lujo, resorts con vista al mar y proyectos de alta rentabilidad en las zonas más demandadas de la isla.

Nuestros clientes valoran nuestra profesionalidad, transparencia y enfoque personalizado, que convierten el proceso de compra en una experiencia segura, agradable y sin estrés.

Servicios

Ofrecemos una gama completa de servicios inmobiliarios:

  • Búsqueda personalizada de propiedades según su presupuesto y objetivos

  • Asesoría de inversión y selección de proyectos rentables

  • Gestión completa del proceso de compra, incluida la asistencia legal

  • Visitas online para clientes internacionales

  • Servicio postventa – apoyo con mobiliario, alquiler y gestión de la propiedad

  • Ofertas exclusivas de los mejores promotores, descuentos y planes de pago especiales

  • Atención multilingüe – español, inglés, ruso, polaco, ucraniano y más

  • Asesoría para mudanza a Chipre del Norte – infraestructura, escuelas, zonas, estilo de vida

Horas de trabajo
Lunes
09:00 - 17:00
Martes
09:00 - 17:00
Miércoles
09:00 - 17:00
Jueves
09:00 - 17:00
Viernes
09:00 - 17:00
Sábado
10:00 - 13:00
Domingo
Día libre
