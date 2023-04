Центр недвижимост «7Я»

Magazin Nedvizhimosti ( The Real Estate Shop ) es una agencia inmobiliaria en Grodno y la región de Grodno. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso: desde la sola idea de comprar y vender bienes inmuebles hasta una transacción legal y exitosa. Nos especializamos en la venta, compra e intercambio de apartamentos, casas y bienes raíces comerciales. También brindamos apoyo legal para transacciones, ayuda con preguntas de evaluación y análisis, así como inversiones rentables, transferencias de apartamentos a fondos no residenciales y otros servicios. Es fácil y rentable trabajar con The Real Estate Shop: nuestros especialistas analizan los datos de la base de datos de la Agencia Nacional Catastral mensualmente y, por lo tanto, poseen información actualizada sobre las transacciones inmobiliarias finalizadas y los precios reales en el Grodno mercado inmobiliario.