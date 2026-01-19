Campus Property

Nos especializamos en inmuebles residenciales en Munich y acompañamos a los clientes en todas las etapas de inversión y propiedad inmobiliaria. Trabajamos tanto con inversionistas privados como con propietarios, incluyendo extranjeros, que son libres de comprar y vender propiedades en Alemania y están protegidos por la ley alemana a la par con ciudadanos alemanes. Consideramos que el mercado inmobiliario residencial de Munich es una dirección confiable y rentable para la inversión, caracterizada por una alta liquidez, un crecimiento estable en el valor de los objetos y un ingreso estable de alquiler. En nuestro trabajo, nos centramos en un enfoque individual y una asociación a largo plazo con los clientes.
Ofrecemos una amplia gama de servicios en el campo de bienes raíces residenciales y comerciales. Realizamos una selección individual de objetos en los mercados primario y secundario, acompañamos plenamente las transacciones de compra y venta y organizamos el alquiler de bienes raíces. Una de las áreas clave de nuestro trabajo es la gestión integral de bienes raíces de acuerdo con los estándares establecidos en Alemania, lo que permite a nuestros clientes ahorrar tiempo y dinero y tener confianza en la condición estable de sus propiedades.
También ayudamos con préstamos hipotecarios. Gracias a los bajos tipos de interés en préstamos, ayudamos a los inversores a aumentar significativamente el rendimiento de las inversiones. Acompañamos el proceso de apertura de una cuenta en un banco alemán, seleccionando y atrayendo una hipoteca en los términos más favorables, y también realizamos la correcta preparación de todos los documentos necesarios, incluyendo para clientes extranjeros.