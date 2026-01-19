Campus Property

Servicios

Ofrecemos una amplia gama de servicios en el campo de bienes raíces residenciales y comerciales. Realizamos una selección individual de objetos en los mercados primario y secundario, acompañamos plenamente las transacciones de compra y venta y organizamos el alquiler de bienes raíces. Una de las áreas clave de nuestro trabajo es la gestión integral de bienes raíces de acuerdo con los estándares establecidos en Alemania, lo que permite a nuestros clientes ahorrar tiempo y dinero y tener confianza en la condición estable de sus propiedades.

También ayudamos con préstamos hipotecarios. Gracias a los bajos tipos de interés en préstamos, ayudamos a los inversores a aumentar significativamente el rendimiento de las inversiones. Acompañamos el proceso de apertura de una cuenta en un banco alemán, seleccionando y atrayendo una hipoteca en los términos más favorables, y también realizamos la correcta preparación de todos los documentos necesarios, incluyendo para clientes extranjeros.