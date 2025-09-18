  1. Realting.com
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Chipre del Norte, Girne Belediyesi
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
7 meses
Idiomas hablados
Русский
Sobre la agencia

BASTAU ESTATE - destacados profesionales inmobiliarios en Chipre Septentrional
Le presentaremos a objetos únicos - desde apartamentos acogedores a villas de lujo, con impresionantes vistas. Hacemos el proceso de compra de bienes raíces simple y seguro.

Nuestra dirección principal es la selección de bienes raíces para reubicación y ganancias en inversiones. Acompañamos todo el proceso desde la selección de bienes raíces en la etapa de desarrollo hasta la venta exitosa con un beneficio para nuestros inversores. Y todo esto, sin comisiones y sin intereses.

Equipo. Estamos orgullosos de nuestra línea multilingüe de corredores que hablan ruso, turco, Farsi, inglés y ucraniano. Proporcionamos servicio completo al cliente de A a Z, asegurando que cada una de sus solicitudes esté completamente satisfecha, porque nos esforzamos por crear las condiciones más convenientes para usted.

Además, ofrecemos una amplia gama de servicios llave en mano para que el proceso de inversión en bienes raíces sea lo más conveniente posible. Nos ocupamos de todos los detalles, comenzando por la búsqueda de los bienes raíces más prometedores y terminando con la solución de todas las cuestiones legales, el registro de un permiso de residencia y la asistencia para transferir fondos.

Únete hoy y juntos crearemos condiciones favorables para el crecimiento de su capital a través de inversiones inmobiliarias. Estamos listos para ayudarle a alcanzar sus metas financieras y hacer que su experiencia con nosotros sea inolvidable.

  • Plan de pago flexible, de 0% a 80 meses
  • Rendimiento garantizado del 8% al 15% anual
  • No hay comisión ni gastos adicionales por servicios

Es posible comprar de forma remota en cualquier moneda o criptomoneda.

Horas de trabajo
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuevos edificios
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Spathariko, Chipre del Norte
de
$163,586
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
INFINITY es un moderno complejo residencial diseñado y diseñado por Isatis Construction que ofrece una amplia gama de apartamentos con vistas al mar. Se encuentra a 450 metros de la impresionante Long Beach, que es un gran lugar para una vida tranquila o simplemente para la relajación.INFINI…
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$186,111
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
GRAND SAPPHIRE BLU consta de 5 edificios de altura, cada uno con 28 plantas, y 8 bloques bajos, cada uno con 5 plantas. El proyecto está situado en una parcela con una superficie total de 90727.18 m2 e incluye 2345 unidades, incluyendo estudios, uno, dos, apartamentos de tres dormitorios y á…
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$109,934
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
El complejo residencial CAESAR RESORT SPA tiene una ubicación ideal en relación con el Mar Mediterráneo: a sólo 300 m de la playa de arena suave de Long Beach (1.5 km de largo) con sus famosos restaurantes, equipados con áreas de recreación, terrenos deportivos, senderos de senderismo y bici…
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Chipre del Norte
de
$124,263
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
ELYSIUM es un complejo residencial de lujo de baja altura. El proyecto es un microdistrito cerrado de bienes raíces de élite con una superficie total de 33.000 metros cuadrados. El territorio cuenta con seguridad, infraestructura de resorts, jardín tropical, diseño de paisajes elegantes, ilu…
Nuestros agentes en Chipre del Norte
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
