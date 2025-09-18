BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Sobre la agencia

BASTAU ESTATE - destacados profesionales inmobiliarios en Chipre Septentrional

Le presentaremos a objetos únicos - desde apartamentos acogedores a villas de lujo, con impresionantes vistas. Hacemos el proceso de compra de bienes raíces simple y seguro.

Nuestra dirección principal es la selección de bienes raíces para reubicación y ganancias en inversiones. Acompañamos todo el proceso desde la selección de bienes raíces en la etapa de desarrollo hasta la venta exitosa con un beneficio para nuestros inversores. Y todo esto, sin comisiones y sin intereses.

Equipo. Estamos orgullosos de nuestra línea multilingüe de corredores que hablan ruso, turco, Farsi, inglés y ucraniano. Proporcionamos servicio completo al cliente de A a Z, asegurando que cada una de sus solicitudes esté completamente satisfecha, porque nos esforzamos por crear las condiciones más convenientes para usted.

Además, ofrecemos una amplia gama de servicios llave en mano para que el proceso de inversión en bienes raíces sea lo más conveniente posible. Nos ocupamos de todos los detalles, comenzando por la búsqueda de los bienes raíces más prometedores y terminando con la solución de todas las cuestiones legales, el registro de un permiso de residencia y la asistencia para transferir fondos.

Únete hoy y juntos crearemos condiciones favorables para el crecimiento de su capital a través de inversiones inmobiliarias. Estamos listos para ayudarle a alcanzar sus metas financieras y hacer que su experiencia con nosotros sea inolvidable.

Plan de pago flexible, de 0% a 80 meses

Rendimiento garantizado del 8% al 15% anual

No hay comisión ni gastos adicionales por servicios

Es posible comprar de forma remota en cualquier moneda o criptomoneda.