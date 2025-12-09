АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

Sobre la agencia

El grupo de empresas « AVENTIN » siempre ha prestado sus servicios en St. Petersburgo y la región de Leningrado, pero recientemente se ha convertido en un líder en Pskov, donde también se encuentran sus oficinas. Al mismo tiempo, AVENTIN realiza con éxito transacciones en toda Rusia y en el extranjero sobre la base de acuerdos de asociación con empresas y desarrolladores inmobiliarios líderes.



Nuestra misión es mantener el liderazgo en la calidad de los servicios y el apoyo, por lo tanto, los principios principales del Grupo de Empresas AVENTIN son la alta calidad y un enfoque individual para cada cliente. El equipo formado de profesionales ayuda tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas a implementar los proyectos más atrevidos y resolver problemas de cualquier complejidad. Nuestros especialistas ’ amplia experiencia, alta competencia y profesionalismo son la clave para la solución exitosa de nuestros clientes ’ problemas.