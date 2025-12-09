  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

Rusia, San Petersburgo
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
1994
En la plataforma
En la plataforma
4 años 6 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
aventin.ru/
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

El grupo de empresas « AVENTIN » siempre ha prestado sus servicios en St. Petersburgo y la región de Leningrado, pero recientemente se ha convertido en un líder en Pskov, donde también se encuentran sus oficinas. Al mismo tiempo, AVENTIN realiza con éxito transacciones en toda Rusia y en el extranjero sobre la base de acuerdos de asociación con empresas y desarrolladores inmobiliarios líderes.

Nuestra misión es mantener el liderazgo en la calidad de los servicios y el apoyo, por lo tanto, los principios principales del Grupo de Empresas AVENTIN son la alta calidad y un enfoque individual para cada cliente. El equipo formado de profesionales ayuda tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas a implementar los proyectos más atrevidos y resolver problemas de cualquier complejidad. Nuestros especialistas ’ amplia experiencia, alta competencia y profesionalismo son la clave para la solución exitosa de nuestros clientes ’ problemas.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 06:12
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Agencias cercanas
Конгломерат недвижимость
Rusia, Northwestern Federal District
La compañía opera principalmente en el mercado inmobiliario de San Petersburgo y la región de Leningrado, pero también tiene recursos y socios en otras regiones de Rusia y algunos países extranjeros. Todos los empleados de la agencia han estado trabajando en el campo durante más de 5 años, y…
Dejar una solicitud
ООО СА "Деловой Квартал"
Rusia, Belovo
Gründungsjahr des Unternehmens 2002
Propiedades residenciales 17
Официальный представитель застройщика.Страна - Северный КипрЗарубежная недвижимость - эконом класаИнвестиционые проекты для професиональных инвесторов
Dejar una solicitud
На Петровке
Rusia, Distrito federal Central
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 43 Parcelas 2
Nuestra oficina «On Petrovka» se encuentra en pleno centro de la capital, donde nuestros especialistas pueden llegar fácilmente a una reunión desde donde se realiza. Todos nuestros empleados son profesionales altamente cualificados con experiencia inmobiliaria sólida. Estamos organizando ofe…
Dejar una solicitud
Mobius
Rusia, Serdobsk
Bienes raíces comerciales 1
Inversiones en proyectos internacionales lucrativos para la reconstrucción de objetos inmobiliarios
Dejar una solicitud
Даймонд
Rusia, Kudrovo
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir