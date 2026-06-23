  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Alba Residences MON IKE

Alba Residences MON IKE

Grecia, Municipality of Athens
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2019
En la plataforma
En la plataforma
3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Ελληνικά, Italiano
Página web
Página web
booknow.alba-residences.com/
Horas de trabajo
Abierto ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia


Residencias de Alba: Creación de espacios de vida excepcionales en Atenas

Fundada en 2019 por Claire Ponirou, Alba Residences es una empresa inmobiliaria dinámica con sede en Atenas, Grecia, que ofrece una amplia gama de servicios en el sector. Conducido por una pasión por transformar propiedades y enriquecer vidas, Alba Residences combina un diseño sofisticado con comodidad incomparable para crear espacios de vida excepcionales.

La amplia experiencia de Claire en la industria comenzó en Londres (1995-1998), donde se especializó en comprar y renovar viviendas. Después de esto, logró gestionar una agencia inmobiliaria centrada en el mercado de estudiantes griegos y posteriormente operaba un próspero negocio inmobiliario en Atenas hasta 2000.

En 2019, Claire lanzó Alba Residences con la renovación de un piso en Glyfada, marcando el comienzo de un enfoque estratégico de inversión en el mercado de Atenas. Con el tiempo, Alba Residences ha adquirido y meticulosamente renovado numerosas propiedades, especializadas en alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb y Booking.com. Conocido por renovaciones de alta calidad que maximizan el valor de la propiedad, Alba Residences ha demostrado constantemente un fuerte rendimiento en la inversión (ROI) para los inversores, vendiendo finalmente las propiedades renovadas en una prima.

Hoy, además de gestionar sus propias inversiones, Claire ofrece servicios de renovación a los clientes que buscan transformar sus propiedades. Además, Alba Residences está desarrollando un paquete completo para propietarios interesados en aprovechar el mercado de alquiler a corto plazo a través de Airbnb, proporcionando una solución completa para maximizar los ingresos de alquiler. Alba Residences se compromete a establecer un nuevo estándar para la artesanía de calidad, diseño innovador y servicio personalizado en el mercado inmobiliario de Atenas.

Servicios

Property Investment " Consulting

Consultoría de adquisición de bienes

  • Análisis de las inversiones en alquiler
  • Cálculos de rendimiento
  • Investigación del mercado
  • Presentación de las inversiones

Renovación " Muebles Consultoría

  • Planificación de la renovación
  • Coordinación del diseño del interior
  • Suministro de mobiliario
  • Preparación de propiedades lista para alquileres

Servicios de Alquiler de Bienes

Alquileres a mitad de período (1–12 meses)

  • Apartamentos amueblados para:
    • Estudiantes de Erasmus
    • Seafarers y tripulación marítima
    • Nómadas digitales
    • Los expatriados a Grecia
    • Viajeros de negocios
    • Visitas médicas y familiares acompañantes

Alquileres a corto plazo

  • Apartamentos completamente amueblados y propiedades vacacionales
  • Estancias flexibles para turistas y viajeros de negocios
  • Asistencia profesional de huéspedes y conserjería

Airbnb " Rental Property Setup

Configuración de llave de mano

  • Airbnb listado creación y optimización
  • Marcas profesionales
  • Estrategia de precios
  • Reglas de casa y documentación de invitados
  • Aplicación de los sistemas operacionales

Paquete de lanzamiento de vacaciones

  • Propiedad a bordo
  • Configuración de la plataforma de reserva
  • Sincronización del calendario
  • Plantillas de comunicación de invitados
  • Sistemas de generación de examen

Comercialización de la propiedad y marca

Alquiler Propiedad Branding

  • Creación de identidad de marca
  • Nombre y posicionamiento de la propiedad
  • Logotipo y desarrollo de identidad visual
  • Directrices de marca

Configuración de Marketing Digital

  • Creación de cuenta de Instagram
  • Configuración de página de Facebook
  • Configuración de la cuenta de TikTok
  • Google Business Profile creation
  • Marcas de redes sociales

Desarrollo del sitio web

  • Sitios de propiedad de una página
  • Sitios web de reserva directa
  • landing pages for rental properties

Guest Experience Solutions

Guest Systems

  • Guías de invitados digitales
  • Recomendaciones de las zonas locales
  • Manuales de casa

QR Code Solutions

  • Pósters de revisión de QR
  • Códigos QR Wi-Fi
  • Acceso a la información sobre propiedades digitales
Nuestros agentes en Grecia
claire ponirou
claire ponirou
8 propiedad
Agencias cercanas
REAL ESTATE GREEK ISLANDS
Grecia, Attica
Propiedades residenciales 14 Alquiler a largo plazo 5 Parcelas 1
La agencia inmobiliaria REAL ESTATE GREEK ISLANDS está especializada en una transacción de propiedades en el Golfo Argosaronic. Proporciona servicios de alta calidad tanto a clientes potenciales como a los propietarios cooperan. Con buen trabajo y el resultado seguro es su única opción para …
Dejar una solicitud
Boerner Ihr Hausmakler GmbH
Grecia, Nauplia
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 12
En 2005 se fundó como una empresa familiar, que ofrece sus servicios a nivel local y, con el tiempo, se convirtió en una empresa inmobiliaria de nueva generación, compuesto por agentes inmobiliarios educados con certificaciones internacionales y que ofrecen servicios completos y confiables. …
Dejar una solicitud
GreekEstate.eu
Grecia, Ioannina Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2005
Propiedades residenciales 13 Bienes raíces comerciales 3 Parcelas 4
GREEKESTATE. UE“Crear valor para nuestros clientes”FilosofíaEl núcleo de nuestra empresa está compuesto por una filosofía clara y exitosa que define nuestros valores y cultura:Ser una empresa líder manteniendo altos estándares y valores personales, sirviendo a nuestros clientes con respeto y…
Dejar una solicitud
VGP-kupidom
Grecia, Municipality of Palaio Faliro
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Propiedades residenciales 53
100% transparencia de transacción. La impecable reputación de nuestros notarios, abogados y realistas habla por sí mismo. Toda la historia de nuestras operaciones está disponible en un registro estatal abierto! Las consultas profesionales son gratuitas
Dejar una solicitud
Dionisiou
Grecia, Paralia Dionisiou
Propiedades residenciales 407 Bienes raíces comerciales 12 Parcelas 140
Basado en Chalkidiki, Dionisiou es una empresa dedicada a la compra de parcelas de tierra y la construcción de bienes raíces para su posterior venta. Además de vender sus propios objetos, la empresa ofrece apartamentos a la venta de otros desarrolladores en Chalkidiki. Hemos estado trabajand…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir