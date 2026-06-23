Alba Residences MON IKE

Sobre la agencia



Residencias de Alba: Creación de espacios de vida excepcionales en Atenas

Fundada en 2019 por Claire Ponirou, Alba Residences es una empresa inmobiliaria dinámica con sede en Atenas, Grecia, que ofrece una amplia gama de servicios en el sector. Conducido por una pasión por transformar propiedades y enriquecer vidas, Alba Residences combina un diseño sofisticado con comodidad incomparable para crear espacios de vida excepcionales.

La amplia experiencia de Claire en la industria comenzó en Londres (1995-1998), donde se especializó en comprar y renovar viviendas. Después de esto, logró gestionar una agencia inmobiliaria centrada en el mercado de estudiantes griegos y posteriormente operaba un próspero negocio inmobiliario en Atenas hasta 2000.

En 2019, Claire lanzó Alba Residences con la renovación de un piso en Glyfada, marcando el comienzo de un enfoque estratégico de inversión en el mercado de Atenas. Con el tiempo, Alba Residences ha adquirido y meticulosamente renovado numerosas propiedades, especializadas en alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb y Booking.com. Conocido por renovaciones de alta calidad que maximizan el valor de la propiedad, Alba Residences ha demostrado constantemente un fuerte rendimiento en la inversión (ROI) para los inversores, vendiendo finalmente las propiedades renovadas en una prima.

Hoy, además de gestionar sus propias inversiones, Claire ofrece servicios de renovación a los clientes que buscan transformar sus propiedades. Además, Alba Residences está desarrollando un paquete completo para propietarios interesados en aprovechar el mercado de alquiler a corto plazo a través de Airbnb, proporcionando una solución completa para maximizar los ingresos de alquiler. Alba Residences se compromete a establecer un nuevo estándar para la artesanía de calidad, diseño innovador y servicio personalizado en el mercado inmobiliario de Atenas.