Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Szwajcaria
  3. Zermatt
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Zermatt, Szwajcaria

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Zermatt, Szwajcaria
Mieszkanie 5 pokojów
Zermatt, Szwajcaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Piętro 3
Luksusowy apartament z widokiem na Górę Matterhorn zaledwie 150 metrów od kolejki linowej Su…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się