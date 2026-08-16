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Wille na sprzedaż w District de la Riviera Pays dEnhaut, Szwajcaria

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2 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Chernex, Szwajcaria
Willa 10 pokojów
Chernex, Szwajcaria
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Zaledwie 10 minut od centrum Montreux, w prestiżowej miejscowości Caux, znajduje się unikaln…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Territet, Szwajcaria
Willa
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
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Parametry nieruchomości w District de la Riviera Pays dEnhaut, Szwajcaria

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